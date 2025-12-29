Viva Aerobús te lleva al Mundial 2026 con vuelos muy baratos: hay rutas desde $9 a Guadalajara, Monterrey y CDMX

La aerolínea de bajo costo Viva Aerobús lanzó una campaña de vuelos baratos, que van desde los 9 pesos, más cargos por servicio, para destinos nacionales, una estrategia que puede beneficiar a quienes buscan acudir al Mundial 2026 y asegurar boletos para los partidos que se jugarán en México.

Según las promociones disponibles en el sitio oficial de Viva Aerobús, es posible encontrar tarifas reducidas a diversos destinos dentro de México, incluyendo rutas desde y hacia Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, ciudades sede de encuentros del Mundial 2026, lo que ofrece opciones económicas para planear el traslado.

Las tarifas más económicas detectadas en promociones recientes muestran vuelos desde ingresos base muy bajos, como $9 MXN, aunque estos precios suelen requerir compra anticipada y están sujetos a disponibilidad, fechas específicas y cargos adicionales por tarifas aeroportuarias y servicios opcionales.

Guadalajara y Monterrey serán sedes de varios partidos del Mundial 2026, junto con la Ciudad de México, donde la demanda de boletos y transporte aéreo se espera que sea alta conforme se acerque la justa. Los vuelos baratos de Viva Aerobús permiten a los viajeros conectar estas ciudades anfitrionas con opciones de vuelo directo o escalas a bajo costo para planear su viaje.

Expertos en turismo y transporte aéreo señalan que anticipar la compra de boletos de avión, así como coordinar con la venta oficial de entradas del Mundial 2026, puede ser clave para asegurar tanto la asistencia a los partidos como tarifas de vuelo competitivas.

Lee más: Tormenta de nieve colapsa 800 vuelos en Nueva York y agrava el caos aéreo tras Navidad

Viva Aerobús opera una red amplia de rutas dentro de México y hacia Estados Unidos, con una estrategia de precios bajos que ha sido una de sus marcas desde su fundación, y que en este contexto de Mundial puede atraer a aficionados que buscan alternativas económicas para seguir el torneo en las ciudades sede.

Los consumidores interesados en estas ofertas deben verificar directamente en la página de Viva Aerobús la disponibilidad de vuelos baratos y las fechas exactas aplicables, así como complementar con la información oficial de boletos del Mundial 2026 difundida por la FIFA y los organizadores del evento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.