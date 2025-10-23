Vuelos en Navidad 2025: las fechas más baratas y el mejor momento para comprarlos

La temporada navideña es una de las más costosas para viajar, pero planear con tiempo puede marcar la diferencia. Según portales especializados como Going, Google Flights y CN Traveler, el mejor momento para comprar vuelos baratos en diciembre es entre finales de octubre y principios de noviembre, cuando las aerolíneas lanzan sus últimas promociones previas al alza de precios.

Durante estas semanas, los boletos para destinos nacionales suelen bajar hasta un 25 %, mientras que las tarifas internacionales presentan descuentos limitados, aunque significativos, si se adquieren con al menos tres meses de anticipación.

“Las aerolíneas ajustan los precios en función de la demanda. En Navidad, esa demanda sube drásticamente a partir de la segunda semana de noviembre”, explican analistas de Google Travel Insights.

Por ello, reservar entre 36 y 72 días antes del vuelo sigue siendo la ventana ideal para obtener las mejores tarifas.

Además, la fecha del viaje también influye. Los vuelos programados para el 25 de diciembre o el 31 de diciembre tienden a ser más baratos, ya que menos personas viajan esos días. En contraste, los boletos del 21 al 23 de diciembre suelen tener los precios más elevados del año.

Los especialistas recomiendan activar alertas de precios, evitar comprar en fines de semana y considerar vuelos con escalas o en horarios nocturnos para reducir costos.

Con la anticipación adecuada, flexibilidad y un poco de estrategia, viajar en Navidad puede dejar de ser un lujo y convertirse en un regalo accesible