De nuevo hay vuelos retrasados y cancelados por mal clima en Aeropuerto de Tijuana: Viva y Volaris

De nueva cuenta, el mal clima en la ciudad fronteriza de Tijuana ha provocado una serie de suspensiones y cancelaciones de vuelos y caos entre los viajeros.

Debido a la presencia de una densa neblina en la frontera de México y Estados Unidos, las aerolíneas Volaris y Viva (ambas mexicanas) anunciaron en sus redes sociales una serie de cancelaciones masivas de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana para este 14 de diciembre 2025.

Las Autoridades del Aeropuerto de Tijuana también alertaron a través de sus canales oficiales sobre las complicaciones por las malas condiciones climáticas, recomendando a los viajeros mantener comunicación constante con su aerolínea para actualizaciones en tiempo real.

“Su seguridad es prioridad”, enfatizaron, agradeciendo la paciencia ante estas condiciones adversas que persisten en la región fronteriza de Tijuana, Baja California.

Viva Aerobus, una de las más afectadas, reportó al menos 15 cancelaciones de vuelos durante la mañana de este 14 de diciembre del 2025, incluyendo vuelos desde y hacia Tijuana a destinos como Ciudad de México (AICM y AIFA), Guadalajara, Cancún, Veracruz y más.

Entre los impactados destacan VB1249 Tijuana-CDMX, VB5068 Tijuana-AIFA y VB2263 Tijuana-Cancún, según el aviso emitido por la low-cost.

Otros vuelos cancelados incluyen VB5030 Tijuana-Bajío, VB3109 Tijuana-Guadalajara, VB5137 Hermosillo-Tijuana y VB5140 Tijuana-Veracruz, además de rutas bidireccionales como VB5141 Veracruz-Tijuana y VB2264 Cancún-Tijuana.

Pasajeros con conexiones a Tuxtla Gutiérrez y Puerto Escondido también reportan demoras, con VB7428 CDMX-Tuxtla y VB7027 Guadalajara-Tijuana en la lista.

¿Hay solución para la cancelación de vuelos en el Aeropuerto de Tijuana?

De manera oficial, solo se pide estar informado a los sitios web por si se anuncia la reprogramación de vuelos que han sido cancelados hoy por el mal clima en el Aeropuerto de Tijuana.

Otros reportes de usuarios indican desvíos forzados a aeropuertos alternos como el de la ciudad de Mexicali, donde aviones han permanecido hasta tres horas en pista sin desembarque por falta de personal en tierra.

Para mitigar impactos, Viva Aerobus y Volares invitan a sus viajeros a consultar el estatus de vuelos en su sitio web y avisos climáticos específicos.