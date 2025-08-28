Viva Aerobús lanza vuelos desde 1 peso: aprovecha para viajar en las fiestas patrias

Viva Aerobús lanzó su Outlet de Vuelos 2025, ofreciendo tarifas desde 1 peso más TUA en rutas nacionales, una de las mejores promociones del año. Esta es la oportunidad perfecta para quienes buscan vuelos baratos septiembre y desean planear un viaje por las fiestas patrias.

Promoción de vuelos nacionales desde 1 peso

La oferta aplica en la Tarifa Zero, que incluye únicamente un artículo personal pequeño como bolsa, maletín o mochila. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto, con viajes disponibles exclusivamente durante septiembre 2025.

Saliendo de Culiacán

Monterrey desde 1 peso + 811.44 pesos TUA

Tijuana desde 189 pesos + 811.44 pesos TUA.

Saliendo de Monterrey

Cancún desde 329 pesos + 697.55 pesos TUA

Cd. de México (AIFA) desde 89 pesos + 697.55 pesos TUA

Guadalajara desde 49 pesos + 697.55 pesos TUA

Toluca desde 1 peso + 697.55 pesos TUA.



Saliendo de Toluca

Monterrey desde 1 peso + 422 pesos TUA.

Otras ofertas desde distintas ciudades en Viva Aerobús

Acapulco desde 39 pesos + 759.8 pesos TUA

Ciudad de México (AICM) desde 49 pesos + 656.53 pesos TUA

Guadalajara desde 9 pesos + 625.01 pesos TUA

Puerto Vallarta desde 12 pesos + 555 pesos TUA

Querétaro desde 5 pesos + 383.33 pesos TUA



Consideraciones al planear tu viaje con Viva Aerobús

La Tarifa Zero es válida solo para vuelo sencillo, incluye un artículo personal y no permite cambios ni cancelaciones. Las tarifas mostradas no incluyen TUA ni selección de asiento. La disponibilidad está sujeta a la tarifa Z y las compras deben realizarse únicamente a través del sitio oficial de Viva Aerobús.