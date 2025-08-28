Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 28 de Agosto, 2025
Turismo

Viva Aerobús lanza vuelos desde 1 peso: aprovecha para viajar en las fiestas patrias

Si quieres viajar por las fiestas patrias y celebrar el grito en otra ciudad, aprovecha las ofertas de Viva Aerobus con vuelos desde 1 peso.
Andrea Villarreal
28 agosto, 2025
Viva Aerobús lanza vuelos desde 1 peso: aprovecha para viajar en las fiestas patrias

Imagen generada con IA

Viva Aerobús lanzó su Outlet de Vuelos 2025, ofreciendo tarifas desde 1 peso más TUA en rutas nacionales, una de las mejores promociones del año. Esta es la oportunidad perfecta para quienes buscan vuelos baratos septiembre y desean planear un viaje por las fiestas patrias.

Promoción de vuelos nacionales desde 1 peso

La oferta aplica en la Tarifa Zero, que incluye únicamente un artículo personal pequeño como bolsa, maletín o mochila. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto, con viajes disponibles exclusivamente durante septiembre 2025.

Saliendo de Culiacán

  • Monterrey desde 1 peso + 811.44 pesos TUA
  • Tijuana desde 189 pesos + 811.44 pesos TUA.

Saliendo de Monterrey

Saliendo de Toluca

  • Monterrey desde 1 peso + 422 pesos TUA.

Otras ofertas desde distintas ciudades en Viva Aerobús

Consideraciones al planear tu viaje con Viva Aerobús

La Tarifa Zero es válida solo para vuelo sencillo, incluye un artículo personal y no permite cambios ni cancelaciones. Las tarifas mostradas no incluyen TUA ni selección de asiento. La disponibilidad está sujeta a la tarifa Z y las compras deben realizarse únicamente a través del sitio oficial de Viva Aerobús.

