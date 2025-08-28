Viva Aerobús lanza vuelos desde 1 peso: aprovecha para viajar en las fiestas patrias
Viva Aerobús lanzó su Outlet de Vuelos 2025, ofreciendo tarifas desde 1 peso más TUA en rutas nacionales, una de las mejores promociones del año. Esta es la oportunidad perfecta para quienes buscan vuelos baratos septiembre y desean planear un viaje por las fiestas patrias.
Promoción de vuelos nacionales desde 1 peso
La oferta aplica en la Tarifa Zero, que incluye únicamente un artículo personal pequeño como bolsa, maletín o mochila. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto, con viajes disponibles exclusivamente durante septiembre 2025.
Saliendo de Culiacán
- Monterrey desde 1 peso + 811.44 pesos TUA
- Tijuana desde 189 pesos + 811.44 pesos TUA.
Saliendo de Monterrey
- Cancún desde 329 pesos + 697.55 pesos TUA
- Cd. de México (AIFA) desde 89 pesos + 697.55 pesos TUA
- Guadalajara desde 49 pesos + 697.55 pesos TUA
- Toluca desde 1 peso + 697.55 pesos TUA.
Saliendo de Toluca
- Monterrey desde 1 peso + 422 pesos TUA.
Otras ofertas desde distintas ciudades en Viva Aerobús
- Acapulco desde 39 pesos + 759.8 pesos TUA
- Ciudad de México (AICM) desde 49 pesos + 656.53 pesos TUA
- Guadalajara desde 9 pesos + 625.01 pesos TUA
- Puerto Vallarta desde 12 pesos + 555 pesos TUA
- Querétaro desde 5 pesos + 383.33 pesos TUA
Consideraciones al planear tu viaje con Viva Aerobús
La Tarifa Zero es válida solo para vuelo sencillo, incluye un artículo personal y no permite cambios ni cancelaciones. Las tarifas mostradas no incluyen TUA ni selección de asiento. La disponibilidad está sujeta a la tarifa Z y las compras deben realizarse únicamente a través del sitio oficial de Viva Aerobús.
