¡Alerta en el AICM! Vuelos suspendidos y caos total por densa neblina este miércoles

Un denso banco de niebla obligó a la suspensión temporal de los aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este miércoles. Esta medida de seguridad busca prevenir incidentes mayores ante la falta de visibilidad en las pistas de la terminal aérea.

Las autoridades aeroportuarias informaron que las maniobras de despegue se mantienen bajo total normalidad por el momento. No obstante, el estatus de las operaciones cambiará a medida que el clima presente una evolución favorable.

Aeroméxico y Viva Aerobus ya reportaron ajustes críticos en sus servicios debido a estas condiciones meteorológicas adversas. La situación impacta a cientos de viajeros que planeaban traslados de último momento en el cierre del año.

¿Qué aerolíneas presentan mayores afectaciones?

Aeroméxico reportó posibles variaciones en sus horarios e instó a sus clientes a revisar el estatus de sus traslados antes de salir de casa este día. La empresa aclaró que cualquier modificación en sus itinerarios obedece de forma directa al comportamiento de la visibilidad y a las normas de seguridad de la terminal.

¿Cuáles son las rutas canceladas para este miércoles?

Viva Aerobus optó por la cancelación definitiva de sus rutas hacia las ciudades de Monterrey y Guadalajara para evitar mayores retrasos en su red nacional este fin de año. Los vuelos identificados con los códigos VB1392, VB1393, VB1120 y VB1121 sufrieron la suspensión total debido a las condiciones climáticas adversas en la capital del país.

