Vuelos de Volaris y Viva Aerobús dejan ususarios varados por más de 30 horas en aeropuerto de Tijuana

Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús continúan con cancelaciones y retrasos de vuelos en múltiples rutas del país desde el aeropuerto de Tijuana. Usuarios reportan que llevan más de 30 horas varados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana debido a cancelación de vuelos por supuesto mal clima.

Gabriela Medina, una de las pasajeras afectadas, narró que, tras regresar de sus vacaciones en California junto a su esposo y su hijo de casi dos años, permanecieron varados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana por más de 30 horas ya que todos los vuelos de la aerolínea fueron cancelados por malas condiciones climatológicas.

En redes sociales las quejas se centran en la aerolínea Volaris, pues, de acuerdo con uno de los pasajeros señala: “al momento en el que se empezó a disolver la neblina, otras aerolíneas empezaron a dar solución a sus pasajeros y a mandar vuelos lo más rápido posible, pero Volaris jamás dio soluciones”.

Otra usuaria señaló “es lamentable el mal servicio de atención y la falta de organización por parte de la aerolínea, que en varias ocasiones hizo formar a los pasajeros para documentar su equipaje en vuelos cancelados”.

Esta no es la primera vez que Volaris queda mal con sus usuarios, pues la aerolínea apenas el mes pasado había cancelado vuelos debido a una actualización de software, por lo que entre 48 a 72 horas hubo cancelaciones y demoras, mientras cada avión pasaba por una revisión profunda para asegurar que el sistema estuviera actualizado.

Acceso al aeropuerto de Tijuana

A esta situación se suma el congestionamiento que se registra actualmente en el acceso principal al aeropuerto, donde la fila de automóviles para ingresar y recoger a familiares se extiende por varios tramos de la vialidad, generando un cuello de botella que complica aún más la circulación.

Usuarios han señalado que, además de la neblina, la falta de fluidez vehicular, la ausencia de carriles alternos y la limitada capacidad de la carretera agravan el problema, especialmente en horarios pico y durante las primeras horas de la mañana.

Viva Aerobús y Volaris han señalado que los viajreos deben consultar el estatus de vuelos en su sitio web y avisos climáticos específicos.