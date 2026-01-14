Vuelve el tiburón ballena a La Paz con temporada vigilada y alta expectativa turística

La Bahía de La Paz reabrió oficialmente la temporada de avistamiento y nado con tiburón ballena 2025-2026 tras un ciclo previo marcado por condiciones atípicas que obligaron a un cierre anticipado, reactivando una de las actividades emblemáticas del turismo de naturaleza en Baja California Sur bajo un esquema de control estricto y monitoreo constante.

Los primeros recorridos de la temporada confirman la presencia de entre 30 y 40 ejemplares en la zona, una cifra menor a la registrada en años de alta concentración, pero suficiente para retomar la operación turística que se extiende de octubre a abril y que sostiene a decenas de prestadores de servicios vinculados directamente con esta especie.

El regreso de la actividad ocurre luego de un año complejo, cuando la disminución de alimento y una temperatura del agua más baja de lo habitual provocaron la migración de los tiburones ballena hacia otras regiones con mayor disponibilidad de plancton, generando afectaciones económicas para operadores y negocios dependientes del flujo de visitantes.

La dinámica natural de la especie explica estas variaciones, ya que su presencia en la bahía depende directamente de factores climatológicos y oceanográficos que determinan la abundancia de alimento, lo que convierte cada temporada en un ejercicio de adaptación para autoridades y prestadores turísticos.

La concentración actual de ejemplares se localiza principalmente en el área del Mogote, a entre tres y cinco kilómetros de la costa de La Paz, consolidando a la capital sudcaliforniana como el principal punto de avistamiento en el estado, muy por encima de otros municipios donde los encuentros son esporádicos y sin agrupaciones significativas.

El inicio de cada recorrido está sujeto a un protocolo estricto en el Muelle Fiscal, donde personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas verifica embarcaciones, pasajeros y banderas reglamentarias, además de llevar un registro detallado que permite controlar la presión turística sobre la especie.

La regulación limita el acceso diario a 56 embarcaciones, distribuidas en cuatro turnos, sin importar el número total de permisos otorgados, una medida que ha provocado una demanda saturada desde los primeros días de la temporada y que mantiene listas de espera pese a la oferta existente.

El perfil de los visitantes es diverso y va desde turistas nacionales y pasajeros de cruceros hasta viajeros europeos que buscan específicamente esta experiencia, considerada una de las más cotizadas del turismo de naturaleza a nivel internacional, con recorridos de hasta dos horas efectivas para minimizar el impacto en los ejemplares.

