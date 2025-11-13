Vuelve la dupla de “Utopía”: Belinda anuncia colaboración con Sia para épica canción navideña
Belinda y Sia han confirmado una nueva colaboración musical que retoma el espíritu navideño y marca una nueva etapa en la trayectoria de ambas artistas. El anuncio oficial se dio a conocer el dia de ayer, cuando la cantautora australiana compartió la noticia en sus redes. La intérprete mexicana, por su parte, se mostró muy emocionada ante el lanzamiento, que se espera sea un proyecto bilingüe.
El regreso de un éxito
La nueva colaboración consiste en una versión a dúo del tema “Snowman”, una canción que ha ganado gran popularidad en años recientes, llegando a considerarse un ícono de la temporada festiva. El sencillo original de Sia fue lanzado en 2017 como parte de su álbum Everyday Is Christmas. Aprovechando la viralidad que ha tenido la canción en plataformas digitales, la artista ha decidido volver a este éxito con un featuring que ya emociona a los fans.
LEE MÁS: Video:Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco tras cantar “El Azul” en Fiestas de Octubre
La unión de estas voces consolida la proyección internacional de Belinda, quien apuesta por un sonido renovado. Sia es reconocida globalmente por su voz inconfundible y su capacidad para transmitir gran emoción en cada composición.
El antecedente de Utopía (2006)
- Este nuevo proyecto se da casi dos décadas después del primer encuentro profesional entre las cantantes en 2006. En ese año, la australiana participó en la creación y composición del tema “Utopía”, pieza central del álbum homónimo de Belinda.
- Aunque se desconocen los detalles de cómo se selló el acuerdo para la primera canción, fue un éxito rotundo en la radio mexicana. Este álbum se ha mantenido importante en la carrera de la artista, figurando aún entre sus canciones más escuchadas en plataformas digitales.
- El impacto de este disco fue tal que la palabra “Utopía” volvió a ser tendencia cuando Christian Nodal, expareja de Belinda, se la tatuó en la frente a finales de 2021. Posteriormente, Nodal se sometería a un tratamiento láser para eliminar este y otros tatuajes alusivos a su romance.
LEE MÁS: Revelan la duración récord de Avatar 3, la obra maestra que ya vio Guillermo del Toro
La gran noticia y reacción
La noticia se confirmó mediante las redes sociales de ambas artistas en noviembre. Sia anunció el dueto en su Instagram, y Belinda compartió una captura en sus historias, reaccionando con un mensaje que denotaba su sorpresa y entusiasmo.
La versión de “Snowman” interpretada por Sia y Belinda se estrenará oficialmente el próximo 14 de noviembre a medianoche. La cantante mexicana acompañó el anuncio con la frase: “Necesito un pellizco”, señalando lo increíble que le parece esta nueva colaboración.
- Únete AQUÍa nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO