¡Vuelve la locura! 31 Minutos trae radio Guaripolo II a México: fechas y precios confirmados

31 Minutos está de regreso en México y anuncia una gira para 2026 con su espectáculo Radio Guaripolo II. La primera ciudad confirmada es Guadalajara, donde el show promete una velada llena de humor, ocurrencias y las queridas canciones que han marcado generaciones.

La agrupación chilena, reconocida por su estilo de humor absurdo y sátira social, estrenará este nuevo montaje que fue anunciado como una “nueva aventura teatral”.

¿Cuándo y dónde se presenta 31 Minutos en Guadalajara?

El esperado regreso de la agrupación a Jalisco está programado para el 1 de abril de 2026. La cita será en el Auditorio TELMEX de Guadalajara a las 20:30 horas. Este evento marca la primera parada de la gira mexicana de 31 Minutos.

Además de Guadalajara, Radio Guaripolo II recorrerá otras ciudades en abril de 2026, incluyendo tres fechas en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, Puebla, Mérida y Cancún.

Precios de los boletos

Los costos de las entradas para el espectáculo en el Auditorio TELMEX ya fueron confirmados y varían según la zona elegida por los asistentes. Los boletos se encuentran en un rango de $550.00 hasta $1,350.00 pesos.

Las localidades con los costos confirmados son:

Roja, por $1,350.00

Azul, $1,000.00

Verde, $900.00

Blanca, $750.00

Lila, $650.00

Naranja, $550.00.

Preventa y detalles del caótico programa

La puesta en escena Radio Guaripolo II recrea un programa de radio nocturno ficticio, evocando una atmósfera nostálgica. El show se basa en un concepto sencillo: un locutor solitario recibiendo llamadas extrañas y contando historias bizarras.

El flamante protagonista y conductor de esta historia es el entrañable Guaripolo, quien despliega su carisma y habilidad para la rima improvisada. En esta segunda parte, Guaripolo estará acompañado por figuras clave como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño. El elenco advierte que el programa más caótico de la historia regresa con secciones nuevas y entrevistas imposibles.

Respecto a las entradas, la preventa exclusiva para clientes Citibanamex comenzará el viernes 17 de octubre a las 11:00 horas. La venta general se habilitará al público un día después, el sábado 18 de octubre. Los boletos estarán disponibles para su compra a través de Ticketmaster y Eticket.