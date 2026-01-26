Familiares de Saúl Castro vuelven a manifestarse en la Transpeninsular; exigen presencia del procurador

Familiares y amigos de Saúl Castro volvieron a manifestarse la tarde de este domingo 25 de enero sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la comunidad de El Pescadero, para exigir ser atendidos por el Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, y demandar avances en la investigación del caso.

Los manifestantes advirtieron que dieron un plazo de dos horas para que el Procurador se presente en el lugar; de lo contrario, procederán al bloqueo total de la carretera, plazo que vence a las 5:00 de la tarde de este mismo domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, el bloqueo es parcial, lo que ha provocado afectaciones en la circulación vehicular sobre la carretera La Paz–Cabo San Lucas, a la altura del kilómetro 62.

La movilización tiene como objetivo exigir justicia por la muerte de Saúl Castro, quien fue agredido el pasado 25 de diciembre en la delegación de El Pescadero y, tras permanecer varios días hospitalizado, falleció a consecuencia de las lesiones.

A través de sus redes sociales, la Delegación de Todos Santos, B.C.S., informó:

“Al momento: cierre parcial al tránsito vehicular de Carretera Transpeninsular La Paz–Cabo San Lucas KM 62 por manifestación social. ¡Tome sus precauciones al transitar por la zona!”

Los familiares han señalado en distintas ocasiones que no han recibido información clara sobre el avance de las investigaciones, por lo que exigen la intervención directa del titular de la Procuraduría y que el caso no quede impune.

Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia de autoridades estatales en el sitio, mientras continúa la concentración de personas en la zona y el riesgo de un bloqueo total de la vía permanece latente.

