Vuelven a aplazar audiencia de Ovidio Guzmán

La Corte del Distrito Norte de Illinois, con sede en Chicago, Estados Unidos, aplazó la audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, originalmente programada para el 9 de enero de 2026. Ahora fue reprogramada para el 10 de julio de 2026.

La audiencia aplazada tenía el objetivo de fijar la fecha de sentencia contra Guzmán López tras su declaración de culpabilidad en julio de 2025 por cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La jueza Sharon Johnson Coleman será la encargada de presidir la audiencia, en la que se evaluarán diversos elementos del caso, incluyendo el acuerdo de culpabilidad que el acusado alcanzó con las autoridades, en el cual se comprometió a cooperar.

Con el aplazamiento de cinco meses, tanto la fiscalía como la defensa tendrán tiempo adicional para preparar argumentos, revisar documentos y analizar informes sobre la cooperación de Guzmán López. En la audiencia de julio se espera que la corte defina finalmente el calendario para dictar sentencia.



Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos en 2023 tras su detención en México y se convirtió en uno de los primeros hijos de “El Chapo” en aceptar un acuerdo de culpabilidad ante la justicia estadounidense, lo cual podría influir en la pena que enfrente.

