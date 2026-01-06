Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 6 de Enero, 2026
Nacional

Vuelven a aplazar audiencia de Ovidio Guzmán

La corte federal en Chicago volvió a aplazar la audiencia del hijo de “El Chapo”
6 enero, 2026
Ovidio Guzmán

Especial

La Corte del Distrito Norte de Illinois, con sede en Chicago, Estados Unidos, aplazó la audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, originalmente programada para el 9 de enero de 2026. Ahora fue reprogramada para el 10 de julio de 2026.  

La audiencia aplazada tenía el objetivo de fijar la fecha de sentencia contra Guzmán López tras su declaración de culpabilidad en julio de 2025 por cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.  

La jueza Sharon Johnson Coleman será la encargada de presidir la audiencia, en la que se evaluarán diversos elementos del caso, incluyendo el acuerdo de culpabilidad que el acusado alcanzó con las autoridades, en el cual se comprometió a cooperar. 

Con el aplazamiento de cinco meses, tanto la fiscalía como la defensa tendrán tiempo adicional para preparar argumentos, revisar documentos y analizar informes sobre la cooperación de Guzmán López. En la audiencia de julio se espera que la corte defina finalmente el calendario para dictar sentencia.

Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos en 2023 tras su detención en México y se convirtió en uno de los primeros hijos de “El Chapo” en aceptar un acuerdo de culpabilidad ante la justicia estadounidense, lo cual podría influir en la pena que enfrente.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

