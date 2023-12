Vuelven a “botear” trabajadores de “El Piojillo”

Este viernes, trabajadores de la obra deportiva “El Piojillo” salieron una vez más a las calles de La Paz a botear debido al incumplimiento de pago por parte del grupo Zohmex. Los afectados solicitaron el apoyo de la comunidad para solventar los gastos familiares.

El 14 de diciembre los colaboradores firmaron un convenio en el cual se establecía un calendario de pagos para cubrir los salarios adeudados por la compañía; pero algunos, según expresaron, no recibieron el dinero completo; percibieron irregularidades en las nóminas y en el registro de horas laboradas. Así lo comentó Martín Amador.

Explicó que por esta razón decidieron parar labores. Dijo que la compañía Zohmex quedó de pagarles a 50 trabajadores por las semanas laboradas, más el pago de bonos y aguinaldos, al no ocurrir esto, decidieron pedir a la comunidad cooperación para sus familias.

“Lo que está pasando ahorita que íbamos a hacer el paro de labores entonces llega el arquitecto o ingeniero, no sé qué cargo tenga, y dice que si ya vamos parar otra vez. Nosotros le contestamos que sí. Dice ‘Si paran, no se les va a pagar el día. Tienen que trabajarlo para que se les pueda pagar’. Entonces él dice que iba a caer el pago, pero no fue así. Era nada más para que trabajaramos. Ahora el que hoy no laboramos fue por falta de pago. No podemos trabajar si no se nos está pagando. Entonces vuelven a decir lo mismo: que, si no trabajamos, no se nos va a pagar”.