Vuelven los Gremlins, Steven Spielberg confirma tercera película

Los icónicos monstruos traviesos conocidos como los Gremnlins están de vuelta gracias al legendario productor y cineasta, Steven Spielberg, quien confirmó que la tercera entrega de la saga será lanzada el 19 de noviembre de 2027.

Casi cuatro décadas después de la segunda película de la franquicia Gremlins, Warner Bros anunció a través de su director ejecutivo, David Zaslav, la nueva fecha de estreno para este largometraje centrado en los famosos y pequeños Gremnlins.

Detalles de la producción

La tercera película de los gremlins, contará con el regreso de Chris Columbus, quien escribió el guion original de la saga y ahora asume la dirección y la producción del proyecto. Spielberg vuelve como productor ejecutivo.

El guion se encuentra en manos de los escritores Zach Lipovsky y Adam Stein, quienes buscan recuperar la esencia de los gremlins al tiempo que la actualizan para nuevas audiencias.

La saga iniciada en 1984 con la película Gremlins y continuada en 1990 con Gremlins 2: The New Batch, se convirtió en un clásico del cine de humor y horror. El anuncio de esta nueva entrega pone en marcha una nostalgia cuidada y una apuesta estratégica para revivir la franquicia para un público tanto veterano como nuevo.

La elección de noviembre de 2027 para su estreno es significativa, ya que aprovecha la temporada de largometrajes de gran público, lo que podría convertir este regreso de los gremlins en un éxito de taquilla si se ejecuta con coherencia y creatividad.

A pesar de la fecha ya fijada, aún no se han divulgado detalles sobre el reparto, la trama exacta o el nivel de implicación de actores y personajes de las entregas previas. Tampoco se ha confirmado si se empleará animatrónica tradicional o mayor uso de efectos digitales en los gremlins, aspecto que muchos fans consideran clave para mantener el espíritu original.