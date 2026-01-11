Arranca el Torneo Wahoo Classic Internacional 2026 en Los Cabos

Pesca deportiva en marcha

Desde la Marina de Puerto Los Cabos, se dio el disparo de salida al Torneo de Pesca Deportiva Wahoo Classic Internacional 2026, evento que marca el inicio de la temporada en el municipio y se realiza en memoria de Pablo Sánchez Navarro.

Lee más: Avanza coordinación interinstitucional para el Hospital General Regional del IMSS en Los Cabos

Competencia y premios

Un total de 31 embarcaciones partieron rumbo a la jornada de pesca, disputando una bolsa de un millón de pesos en premios, lo que consolida al torneo como uno de los más atractivos en el arranque del año.

Participación y respaldo institucional

Durante el arranque oficial, el director municipal de Pesca y Acuacultura, Juan Javier García Davis, destacó que se trata del primer torneo del año, con una participación sobresaliente de equipos.

Recordó que el evento forma parte de la Copa Presidente y que, por instrucciones del alcalde Christian Agúndez Gómez, el XV Ayuntamiento de Los Cabos mantiene su respaldo a estas competencias que fortalecen la actividad pesquera y turística.

Organización y logística

El organizador del torneo, Antonio Aripez Navarro, agradeció la presencia de equipos y autoridades, subrayando la importancia de iniciar el año con un evento de esta magnitud.

Informó que la báscula estaría abierta de 12:00 a 15:00 horas, para posteriormente realizar la premiación oficial.

Presencia institucional

En el evento estuvieron presentes:

Rafael Guillermo Álvarez Munguía, coordinador municipal de ZOFEMAT Los Cabos

Martín Inzunza Tamayo, director de FONMAR

Autoridades municipales, estatales y representantes del sector náutico y pesquero

Las autoridades coincidieron en que este tipo de torneos impulsan el turismo náutico, promueven la pesca deportiva responsable y fortalecen la economía local.}

Lee más: SMDIF Los Cabos refuerza acciones contra el cáncer de cuello uterino

Además, reafirmaron el compromiso de seguir apoyando actividades que consolidan a Los Cabos como un destino de clase mundial.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO