Waldo’s en Hermosillo: familias exigen justicia ante lentitud del caso

A dos meses de la explosión dela tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, las familias de las personas que perdieron la vida acusaron una “lentitud injustificable” por parte de las autoridades judiciales en la investigación y proceso penal derivados de la tragedia.

El siniestro en el establecimiento de la cadena Waldo’s ocurridO el 1 de noviembre de 2025 dejó al menos 24 muertos y decenas de heridos, y desde entonces los allegados de las víctimas han manifestado su descontento con la marcha del caso, que incluye la emisión de órdenes de aprehensión y su ejecución parcial.

Hasta la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha liberado 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio en Waldo’s, de las cuales siete ya han sido ejecutadas, pero varias de las personas detenidas han sido puestas en libertad por decisión judicial, según registros oficiales.

Detenciones y liberaciones en el caso Waldo’s

Hasta la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha liberado 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio en Waldo’s, de las cuales siete ya han sido ejecutadas, pero varias de las personas detenidas han sido puestas en libertad por decisión judicial, según registros oficiales.

La defensa legal de algunos imputados ha argumentado irregularidades en la carpeta de investigación, lo que llevó recientemente a que un juez ordenara la liberación de cinco personas vinculadas al caso Waldo’s, una medida que ha sido duramente criticada por representantes de las víctimas.

Abogados de las familias afectadas señalaron que esta liberación podría complicar la asistencia de los imputados a próximas audiencias, y manifestaron su intención de impugnar las decisiones judiciales que consideren favorecedoras de los acusados.

Exigencias de las familias y avances de la investigación

Los familias de quienes murieron en el incidente, junto con comerciantes del centro de Hermosillo, han anunciado esfuerzos por presentar demandas civiles y penales contra responsables, en espera del cierre técnico de la investigación por parte de la Fiscalía.

El caso Waldo’s sigue abierto en los tribunales de Sonora, con audiencias programadas para este mes y posibles recursos de impugnación en marcha. Las familias que continúan esperando respuestas han hecho público su reclamo de que no solo se agilice el proceso, sino que se garantice justicia plena para quienes perdieron a sus seres queridos en el incendio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.