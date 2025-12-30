Sucursal Walmart en CDMX es escenario del surgimiento de “Lady Pavo”

Una riña dentro de Walmart en la CDMX dejó como saldo una mujer ensangrentada y el surgimiento del caso viral “Lady Pavo”, luego de una disputa por la fila para comprar un pavo durante las fiestas decembrinas.

El incidente ocurrió en la sucursal Walmart Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando clientes aguardaban turno en el área de refrigerados para adquirir productos cárnicos. Lo que inició como una jornada habitual de compras escaló rápidamente a una agresión física captada en video y difundida en redes sociales.

De acuerdo con versiones de personas presentes, una mujer intentó adelantarse en la fila ofreciendo dinero en efectivo para que su pedido fuera atendido antes que el del resto. La negativa colectiva provocó un ambiente de tensión que derivó en insultos, empujones y golpes entre varios involucrados.

Un testimonio difundido junto con las grabaciones refirió en tercera persona que los compradores estaban formados para solicitar cortes de carne cuando una mujer, acompañada por otros clientes, intentó saltarse el turno ofreciendo efectivo; al no lograrlo, se alteró y comenzó la agresión, incluso despojando del teléfono y golpeando a una persona que grababa el altercado.

Personal de seguridad de Walmart intervino para contener la pelea y evitar que se extendiera a otras áreas. Sin embargo, la actuación no impidió que una mujer resultara lesionada, con el rostro cubierto de sangre, imagen que se volvió uno de los elementos más impactantes del material difundido.

Horas después, los videos circularon ampliamente y el episodio fue bautizado en redes como “Lady Pavo”, generando críticas, burlas y memes. La viralización del caso reabrió el debate sobre la convivencia social y el respeto en espacios públicos durante las fiestas decembrinas.

