Walmart da a conocer ofertas de Martes de Frescura para el 07 de octubre de 2025

La cadena de supermercados Walmart ha anunciado su más reciente edición de la campaña Martes de Frescura para la región del Bajío, con vigencia para el martes 7 de octubre de 2025. La iniciativa busca ofrecer precios competitivos en una amplia gama de productos perecederos, abarcando desde frutas y verduras hasta carnes y panadería, consolidándose como una opción de ahorro para las familias de la zona.

La jornada de ofertas está diseñada para impactar significativamente el presupuesto familiar, presentando rebajas en artículos de alto consumo. La magnitud de los descuentos y la variedad de productos disponibles suelen generar una gran afluencia de consumidores que buscan optimizar sus compras semanales con el programa Martes de Frescura.

El departamento de frutas y verduras presenta algunas de las rebajas más destacadas. Entre las ofertas, los clientes podrán encontrar el Tomate Saladet a $12.50, el Plátano Chiapas a $14.90 y el aguacate Hass en su presentación ‘small’ a $39.90. Otros productos con precios especiales incluyen el cilantro a $7.90 y la espinaca a $7.90, representando ahorros considerables frente a sus precios anteriores.

La sección de carnes, pescados y mariscos también participa activamente en el Martes de Frescura. Walmart ofrecerá el pollo entero a $39.00, la pechuga con hueso a $109.00 y el bistec de res a $199.00. Así mismo, la carne molida especial 80/20 estará disponible a $89.00, mientras que la chuleta de cerdo ahumada se encontrará a $114.00.

El gran volumen de productos rebajados reafirma la escala de este evento de Walmart. Esta estrategia de precios bajos busca no solo atraer a más clientes, sino también posicionar a la tienda como la principal opción para la compra de perecederos en la región del Bajío.

Además de los productos frescos, la panadería se suma a los descuentos del Martes de Frescura. Los consumidores podrán adquirir pizzas de especialidad, como la Hawaiana y la de Pepperoni, a precios reducidos, así como la Rebanada de Pizza Pepperoni a $15.10. También se incluyen productos de repostería como la Rosca Marmoleada a $85.00 y la Rosca de Nuez a $85.00.

El área de salchichería y lácteos no se queda atrás, presentando precios especiales en una variedad de quesos y embutidos. Se anuncian ofertas en productos como el queso Oaxaca y el queso Chihuahua de las marcas Fud y Navarro, además de diferentes leches de la marca Lala 100 en $44.00. Estos descuentos complementan la oferta general, permitiendo una compra integral del supermercado.

Es importante señalar que estas ofertas son exclusivas para la fecha estipulada. La documentación de la campaña indica que, una vez finalizada la vigencia del Martes de Frescura, los productos participantes deben regresar a su precio regular.