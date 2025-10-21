Walmart: Martes de Frescura, ofertas del 21 de octubre de 2025

La cadena de supermercados Walmart anunció su jornada de descuentos “Martes de Frescura” para este martes 21 de octubre de 2025, la cual estará disponible en sus tiendas de la región del Bajío (las ofertas pueden variar en otras zonas del país). La iniciativa busca ofrecer precios competitivos a los consumidores en una amplia gama de productos perecederos esenciales para la alimentación de las familias.

Las ofertas abarcan los departamentos de frutas y verduras, carnes y pescados, salchichonería y lácteos, y panadería. La empresa ha indicado que estos precios especiales son válidos únicamente durante el día mencionado, como parte de su estrategia semanal para apoyar la economía de sus clientes.

En el área de frutas y verduras, los clientes podrán encontrar productos como la bolsa de Manzana Gala a $39.90, el jitomate saladet a $32.00 el kilo, y la piña miel a $19.50 por pieza. Otros productos con precios reducidos incluyen el plátano Chiapas a $24.90 por kilo y la sandía a $14.50 el kilo, representando una oportunidad para adquirir productos frescos a costos accesibles.

El departamento de carnes y pescados también presenta rebajas significativas. La pechuga de pollo con hueso se ofrecerá a $109.00 el kilo, mientras que la milanesa de pechuga de pollo tendrá un costo de $174.00 por kilo. Para quienes prefieren la carne de cerdo, la molida estará a $115.00 el kilo.

En cuanto a los productos del mar, el filete de tilapia se podrá adquirir por $115.00 el kilo, una opción económica para complementar la dieta familiar. La compañía Walmart busca con estas acciones incentivar un consumo variado y equilibrado.

La sección de salchichonería y lácteos se suma a la jornada de descuentos con productos como el pollo rostizado con pimienta y limón a $145.00 la pieza. Estos alimentos preparados facilitan la planificación de las comidas diarias, manteniendo la calidad y el sabor.

Por su parte, el área de panadería ofrecerá diversos artículos a precios especiales para acompañar las comidas o para el postre. Entre las promociones se encuentran distintos tipos de panqués y pizzas preparadas, como la pizza hawaiana a $115.00.

Los clientes de la zona del Bajío podrán aprovechar estas ofertas, únicamente el 21 de octubre de 2025, para optimizar su presupuesto y adquirir productos frescos y de calidad para toda la semana.