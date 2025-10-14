Walmart y su Martes de Frescura del 14 de octubre de 2025

Con motivo del tradicional Martes de Frescura, Walmart lanzó una amplia lista de ofertas vigentes el 14 de octubre de 2025 en tiendas del Bajío, con descuentos significativos en frutas y verduras, así como en productos de carnes y pescados, panadería, salchichonería y lácteos.

Entre las promociones más destacadas en frutas y verduras se encuentran el aguacate Hass en malla a $28.90, rebajado desde $59.00, y la naranja a granel a $19.90, cuando su precio regular era de $49.90. Asimismo, el jitomate bola y el jitomate saladet bajaron a $19.90 por kilo, mientras que la papa blanca Alfa se ofrece en $19.90, antes $36.90.

En productos de temporada, la mandarina Imperial cuesta $39.90, antes $75.00, y la piña miel se encuentra a $19.90, rebajada desde $39.90. Otras ofertas incluyen toronja a $29.90, antes $45.00, y espinaca o cilantro a solo $7.90, con un precio anterior de $14.90.

En la sección de carnes y pescados, Walmart ofrece la pechuga con hueso sin piel a $109.00, antes $154.00, y la pechuga sin hueso a $165.00, reducida desde $189.00. El pollo entero se vende en $39.00 por kilo, frente a los $59.00 regulares. También destacan los cortes de res como el chambarete sin hueso a $169.00, antes $190.00, y la molida premium 95/5 a $189.00, rebajada desde $219.00.

En cerdo, la pierna bajó a $104.00 desde $134.00, mientras la chuleta ahumada se ofrece a $114.00, antes $140.00. Para quienes buscan opciones de mar, el filete de tilapia cuesta $115.00, antes $135.00.

En la panadería, las ofertas incluyen las roscas de nuez, marmoleada o chocolate a $85.00, rebajadas desde $89.00. Además, los panqués de plátano, elote o queso se venden a $20.00, antes $25.00. Las pizzas familiares bajaron a $116.00 desde $125.00, y las rebanadas a $15.00, antes $18.00.

Por su parte, la salchichonería presenta descuentos en salchicha de pavo Corona a $59.00, antes $69.00, y en pierna horneada a $69.00, antes $76.00. En lácteos, los paquetes de Danone bajaron de $89.00 a $75.00, mientras la leche Lala 100 en sus diferentes presentaciones ofrece promoción de 4 por $160.

Walmart recordó que una vez concluida la vigencia del Martes de Frescura, los productos regresarán a su precio regular. La cadena reiteró su compromiso con ofrecer alimentos de calidad a precios accesibles en beneficio de las familias del Bajío.