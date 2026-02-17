Walmart: Ofertas del Martes de Frescura hoy 17 de febrero

Este 17 de febrero de 2026, la cadena de autoservicio Walmart activa su tradicional jornada de descuentos conocida como Martes de Frescura. Durante este día, los consumidores pueden acceder a rebajas significativas en productos de primera necesidad, destacando principalmente el área de frutas y verduras, así como carnes y pescados. Según las ofertas publicadas en línea en la página de la empresa, las familias mexicanas podrán optimizar su presupuesto con ahorros que superan los 29 pesos en artículos seleccionados por kilo.

Dentro del departamento de frutas y verduras, el aguacate hass lidera las rebajas al ofrecerse en $39.90/kg, cuando su precio normal era de $69.00/kg. Asimismo, la piña miel y la naranja se posicionan como opciones económicas este martes, ambas con un precio de $14.90/kg frente a sus costos anteriores de $39.90/kg y $37.90/kg, respectivamente. Estos descuentos buscan incentivar el consumo de productos frescos y de temporada entre sus clientes habituales.

La variedad de manzanas también presenta ajustes atractivos para el bolsillo; la variedad red delicious baja de $49.00/kg a $34.90/kg, mientras que la manzana gala se encuentra en $44.90/kg. En el rubro de las bayas, las fresas de 454 g se comercializan en $49.90 (antes $59.00) y el kiwi verde tiene una rebaja sustancial, pasando de $99.00/kg a tan solo $59.00/kg. Estas promociones están disponibles tanto en sucursales físicas como en la plataforma digital.

Por otro lado, la sección de carnes y pescados ofrece el salmón Marketside Premium de 500 g congelado a un precio rebajado de $229.00, ahorrando $25.00 sobre su costo original. Para quienes buscan opciones prácticas, las barritas de pescado empanizadas tienen una promoción exclusiva de 2 x $109.00 en el portal digital. Finalmente, en panadería, el paquete de donas bombón de 4 piezas baja de $49.00 a $39.00, complementando la oferta integral que incluye salchichería y lácteos junto a productos de abarrotes.

