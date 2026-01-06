Walmart y su Martes de Frescura del 6 de enero del 2026

La cadena Walmart anunció la activación del Martes de Frescura este martes 6 de enero de 2026, con descuentos relevantes en productos de consumo básico, principalmente en frutas y verduras, así como en carnes y pescados, panadería, salchichería y lácteos y abarrotes, disponibles en tiendas físicas y canales habituales de compra.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, la jornada de promociones busca apoyar la economía familiar tras el cierre de la temporada decembrina, al ofrecer precios rebajados frente a su costo habitual en productos de alta rotación dentro del hogar mexicano.

En el área de frutas y verduras, Walmart destacó la piña miel, cuyo precio se ubicó en $16.90 por kilo, cuando antes costaba $37.90 por kilo, lo que representa un ahorro de $21.00. La manzana granny smith bajó a $34.90 por kilo, desde un precio normal de $56.00, mientras que la pera de Anjou se ofreció al mismo precio rebajado de $34.90, frente a su costo anterior de $64.00 por kilo.

Otros descuentos incluyeron los champiñones, con precio actual de $99.00 por kilo, antes en $108.00, así como la manzana red delicious Marketside en bolsa de 1.3 kilos, que pasó de $35.90 a $34.90 por kilo. El perón golden en presentación similar bajó de $39.90 a $34.90, y el cilantro se ofreció en $7.90 por pieza, cuando normalmente cuesta $12.90.

En el departamento de panadería, la empresa puso en promoción la tradicional Rosca de Reyes. La versión Extra Special grande de 1 kilo se vendió en $279.00, con precio normal de $329.00; la presentación familiar de 1.8 kilos bajó a $379.00, desde $425.00, y la rosca mediana de 500 gramos quedó en $179.00, cuando antes costaba $189.00.

Dentro de carnes y pescados, la milanesa de pechuga de pollo se ofreció en $175.00 por kilo, frente a su precio habitual de $199.00, mientras que la carne de res Marketside congelada para hamburguesa, paquete con ocho piezas, se redujo de $99.00 a $90.00.

En salchichería y lácteos, la leche Santa Clara entera en caja con seis litros bajó de $195.00 a $177.00, y la versión deslactosada pasó de $199.00 a $182.00. El queso manchego NocheBuena rebanado de 400 gramos se ofreció en $98.00, con un precio normal de $136.00.

Finalmente, en el área de abarrotes, el huevo blanco San Juan de 30 piezas se mantuvo en $88.00, un peso menos que su costo habitual de $89.00, mientras que el aceite vegetal 1-2-3 de un litro bajó de $45.00 a $41.00.

La empresa indicó que estas promociones del Martes de Frescura estarán vigentes únicamente durante el 6 de enero de 2026, por lo que recomendó a los consumidores verificar disponibilidad y condiciones en cada tienda Walmart.

