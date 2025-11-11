En Walmart el Martes de Frescura y el Fin Irresistible se juntan

El Martes de Frescura y el Fin Irresistible se combinarán este 11 de noviembre de 2025 en Walmart, ofreciendo a los consumidores las mejores promociones del año en productos frescos y de primera necesidad. Esta fusión de eventos permitirá a los clientes acceder a precios reducidos en los departamentos de Frutas y Verduras, Carnes, Pescados y Mariscos y Panadería, especialmente para los habitantes de la zona Bajío.

En Frutas y Verduras, los precios bajarán de forma considerable. El jitomate saladet pasará de $29.90 a $12.90 por kilo; la sandía roja de $21.00 a $12.90; el plátano Chiapas de $23.90 a $14.90. Además, el aguacate Hass en malla reducirá su precio de $49.90 a $39.90, mientras que el limón agrio bajará de $34.90 a $19.90, y el pepino de $29.90 a $19.90.

En el departamento de Carnes, el pollo entero se ofrecerá a $37.00, con un precio anterior de $59.00; la pechuga sin hueso bajará de $189.00 a $159.00; la milanesa de cerdo de $141.00 a $99.00, y el bistec de res reducirá su costo de $256.00 a $202.00.

Para los consumidores de Pescados y Mariscos, el filete de tilapia tendrá un precio promocional de $115.00, frente a su costo regular de $135.00.

En el área de Panadería, Walmart ofrecerá promociones en productos como pizzas y postres: la pizza mini paquete de 12 piezas bajará de $89.00 a $75.00, y la gelatina mosaico en vaso de $13.00 a $10.00.

Walmart recordó que una vez concluido el Martes de Frescura, los precios de perecederos volverán a su tarifa regular. Estas promociones aplican para la zona del Bajío, los precios pueden variar en algunas partes del país.