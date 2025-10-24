Walmart regresa al Buen Fin y Oxxo se suma por primera vez

Este año, el programa de descuentos conocido como El Buen Fin cumple 15 años y lo hace con una decisión inusual: extenderse a cinco días, del 13 al 17 de noviembre, aprovechando el puente vacacional del Día de la Revolución Mexicana. Evento en el que participarán miles de tiendas físicas y en línea, ofreciendo descuentos y promociones en diversos productos y servicios.

Una de las apuestas más visibles de esta edición es el distintivo “Hecho en México”, que permitirá destacar ciertos productos fabricados localmente, con el fin de impulsar tanto la oferta nacional como el rescate de valor de marca nacional y dar visibilidad a algunos productos nacionales, así como un valor agregado.

Entre los participantes más esperados, se encuentra Walmart de México, que no participa en El Buen Fin desde 2019 tras su salida de la ANTAD. Luego de 6 años de realizar su propia campaña de descuentos, regresa con la propuesta de incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a su red de proveedores nacionales para aumentar las ventas de lo “Hecho en México”. El corporativo que conforma a tiendas como Walmart, Sam’s Club y Bodega Aurrera serán parte de este evento.

En esta edición se integra además la cadena de tiendas de conveniencia, OXXO, lo que representa una oportunidad para aumentar el alcance de El Buen Fin, ya que más del 99% de los productos que comercializa la cadena de tiendas minoristas son 100% mexicanos, lo que contribuirá a la reactivación económica a través del consumo.

OXXO tiene aproximadamente 24,000 establecimientos en todo el país y atiende a 13 millones de clientes todos los días.

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzará los operativos de supervisión durante los cinco días y activará herramientas como la aplicación móvil “Quién es quién en los precios”, para que los consumidores verifiquen que los descuentos sean reales.