!ATENCIÓN¡ Conoce quien será el nuevo director de Walmart para 2026

Lunes 17 de Noviembre, 2025
Walmart anuncia un cambio en su liderazgo. John Furner "el empleado de toda la vida" de la empresa, asumirá un papel clave en 2026.
Stephany Ruiz Arce
17 noviembre, 2025
Foto: Edición

Walmart anunció que su actual director general, Doug McMillon se jubilará el 31 de enero de 2026, y John Furner asumirá el cargo el 1 de febrero. El movimiento marca el cierre de una década de transformaciones internas y digitales impulsadas por McMillon.

Furner, con más de 30 años dentro de Walmart, llega desde la división de Estados Unidos, donde supervisó más de 4 mil 600 tiendas y se consolidó como uno de los ejecutivos más experimentados de la empresa.

El relevo se da en un momento retador para el sector: menor actividad de consumo, inflación persistente y una competencia más fuerte en comercio electrónico. Aun así, Walmart sostiene que este cambio ocurre “desde una posición de fortaleza”.

Como parte de la transición, McMillon seguirá como consejero y asesor, mientras la empresa elige a quien encabezará Walmart U.S. antes de que termine 2026, lo que confirma un proceso de sucesión planeado con anticipación.

Tras el anuncio, las acciones de la compañía registraron una leve baja, una reacción normal ante cambios en la dirección general. Sin embargo, analistas destacan que el perfil operativo de Furner brinda estabilidad y continuidad a la estrategia actual.

A nivel global —incluido México— la compañía mantendrá su apuesta por mejorar logística, impulsar la digitalización y reforzar la eficiencia, pilares que han sido clave para su crecimiento reciente.

