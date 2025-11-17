!ATENCIÓN¡ Conoce quien será el nuevo director de Walmart para 2026

Furner, con más de 30 años dentro de Walmart, llega desde la división de Estados Unidos, donde supervisó más de 4 mil 600 tiendas y se consolidó como uno de los ejecutivos más experimentados de la empresa.

El relevo se da en un momento retador para el sector: menor actividad de consumo, inflación persistente y una competencia más fuerte en comercio electrónico. Aun así, Walmart sostiene que este cambio ocurre “desde una posición de fortaleza”.

Como parte de la transición, McMillon seguirá como consejero y asesor, mientras la empresa elige a quien encabezará Walmart U.S. antes de que termine 2026, lo que confirma un proceso de sucesión planeado con anticipación.

Tras el anuncio, las acciones de la compañía registraron una leve baja, una reacción normal ante cambios en la dirección general. Sin embargo, analistas destacan que el perfil operativo de Furner brinda estabilidad y continuidad a la estrategia actual.

A nivel global —incluido México— la compañía mantendrá su apuesta por mejorar logística, impulsar la digitalización y reforzar la eficiencia, pilares que han sido clave para su crecimiento reciente.