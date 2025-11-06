Walmart de México presenta nuevas tarjetas de crédito

Walmart de México presentó su nueva tarjeta de crédito, creada en alianza con INVEX Banco y respaldada por la tecnología de Mastercard México. Con este lanzamiento, la compañía busca ampliar la inclusión financiera y ofrecer beneficios exclusivos a millones de clientes que realizan compras en Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s Club.

La iniciativa incluye las tarjetas Crédito Walmart INVEX y Sam’s Club INVEX, ambas sin cobro de anualidad, con descuentos, bonificaciones y programas de lealtad diseñados para impulsar el ahorro de los consumidores. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, este tipo de alianzas refuerza la estrategia de acceso a servicios financieros en México.

Según un estudio de Mastercard México, sólo el 53% de los mexicanos posee una tarjeta de crédito, mientras que en Brasil la cifra alcanza 75% y en Argentina 73%. Este lanzamiento busca reducir esa brecha, acercando servicios bancarios accesibles y seguros a más familias mexicanas.

Leer más: Martes de Frescura de Walmart el 28 de octubre de 2025

El líder de Soluciones Financieras para Walmart de México y Centroamérica, Santiago Benvenuto, explicó que cada cliente que compre en cualquiera de las 3,200 tiendas o plataformas digitales del grupo recibirá beneficios como el 10% de descuento en la primera compra, meses sin intereses y recompensas Cashi. Añadió que estas herramientas están pensadas “para facilitar la vida diaria y fortalecer la economía familiar” de más de cinco millones de usuarios.

Por su parte, Jean Marc Mercier, director general de INVEX Grupo Financiero, destacó que el propósito de la institución es “hacer la banca simple, digital y accesible”. Afirmó que esta alianza con Walmart de México consolida a INVEX Banco como referente en la emisión de tarjetas compartidas y permite ofrecer un ecosistema de crédito 100% digital y seguro.

El programa contempla también una opción de tarjeta de crédito garantizada, con aprobación total y diseño físico y digital, lo que busca democratizar el acceso al financiamiento formal y fortalecer la confianza de los usuarios en los servicios bancarios.

Mauricio Schwartzmann, country manager de Mastercard México, señaló que la colaboración entre Walmart de México, INVEX Banco y Mastercard México representa un paso decisivo hacia la digitalización de los servicios financieros, abriendo oportunidades a más personas y fomentando la inclusión económica.

Ambas tarjetas están disponibles desde el pasado día 30 de octubre en tiendas Walmart, clubes Sam’s Club, y en plataformas digitales como el sitio INVEX Tarjetas y la aplicación Cashi. Los usuarios podrán obtener hasta 3.5% de bonificación Cashi en compras dentro de Walmart de México, 1% en otros comercios y 10% de descuento en su primera compra.