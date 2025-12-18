Warner Bros rechaza oferta de Paramount y apuesta por fusión con Netflix

Warner Bros Discovery informó que su consejo de administración ha rechazado de manera unánime la oferta de compra presentada por Paramount Skydance, valorada en alrededor de 108 mil 400 millones de dólares, al considerarla “inferior” y con riesgos financieros significativos, y reafirmó su respaldo a la fusión previamente acordada con Netflix.

La decisión, detallada en una carta enviada a los accionistas, se basa en un análisis amplio del consejo que concluye que la propuesta de Paramount, aunque más cuantiosa en términos de efectivo por acción, carece de garantías de financiamiento vinculantes y está respaldada en parte por un fideicomiso revocable cuya solidez no puede asegurarse.

El acuerdo con Netflix, por su parte, plantea que la plataforma de streaming adquirirá los estudios de cine Warner Bros, la biblioteca de producción y el servicio de streaming HBO Max por 27.75 dólares por acción, en una transacción que incluye efectivo y acciones y que, según el consejo, ofrece un valor más seguro y certidumbre financiera a los accionistas.

Netflix ha dado la bienvenida a la recomendación del consejo de Warner Bros, destacando que el acuerdo con la empresa de streaming representa una opción estable que preserva el valor de los activos y reafirma el compromiso con el mercado cinematográfico y de entretenimiento.

Paramount Skydance reclamó inmediatamente que su oferta estaba avalada por importantes fondos, incluida la participación de capital de la familia Ellison y fondos soberanos extranjeros, aunque la propia compañía reconoció recientemente la retirada parcial de un socio inversionista clave.

La votación de los accionistas sobre el acuerdo con Netflix se anticipa para la primavera o inicios del verano de 2026 y será determinante para definir el rumbo de una de las mayores fusiones en la historia de la industria audiovisual global.