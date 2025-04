Nuevos avances de Weapons la nueva película del director de “Barbarian”

Este martes 29 de abril, Warner Bros. dio a conocer el primer tráiler y el póster oficial de “Weapons”, la próxima película de terror dirigida por Zach Cregger, responsable del éxito Barbarian.

La cinta cuenta con un reparto destacado encabezado por Josh Brolin y Julia Garner, junto a Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, y más talentos.

El estudio cinematográfico New Line Cinema confirmó que Weapons, cuyo título en español será “La Hora de la Desaparición”, se estrenará en cines el próximo 8 de agosto de 2025.

El póster presenta una escena inquietante: un grupo de niños corriendo por una calle oscura, acompañado del siguiente mensaje:

First poster for Zach Cregger’s new horror film ‘WEAPONS’

In theaters on August 8. pic.twitter.com/d1qqCiIgv3

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 29, 2025