Wendy y Apio revelan trucos para detectar infidelidades

Wendy Guevara y Apio Quijano fueron protagonistas de una tarde de podcast en La Casa de los Famosos. Esta vez nos enseñan cómo saber si tu pareja está siendo infiel, exponiendo cómo los hombres faltan al respeto a sus parejas cometiendo microinfidelidades.

La construcción de una relación amorosa sólida va más allá del simple enamoramiento. Para tener una pareja estable, es necesario cultivar aspectos como la comunicación, el apoyo mutuo, la confianza y la fidelidad.

Durante mucho tiempo, se pensó que desenmascarar una infidelidad era una tarea complicada, pero la realidad es que no. Wendy y Apio nos muestran lo fácil que es encontrar la verdad por medio de redes sociales, sin tener que revisar el celular de tu pareja, simplemente con estar atentos a la actividad de tu pareja.

Los ‘likes’, ‘me encanta’, y comentarios sugestivos que puedas encontrar de parte de otra persona pueden llevarte a una realidad cruda pero necesaria. La infidelidad virtual se produce cuando una persona establece relaciones románticas o emocionales a través de redes sociales, WhatsApp y otros medios digitales.

¿Qué sigue después de ver? Apio fue muy puntual: Después de ver, sigue pensar, después de pensar, sigue imaginar, después escribirle a la persona y más tarde tomar acción. Desgraciadamente, para muchos se trata de un juego que no reviste ningún riesgo, minimizando las consecuencias que provoca en su pareja.

¿Qué son las microinfidelidades?

La microinfidelidad es una deslealtad que se presenta en una relación donde existe un vínculo amoroso y compromisos en común. Se presenta con distintos comportamientos y acciones que por sí solos parecieran no significar nada; sin embargo, no es así, aunque te digan que estás siendo “tóxico” o “tóxica”.

Estos son algunos ejemplos comunes de microinfidelidades:

Expresar a menudo atracción hacia otra persona en redes sociales, por medio de publicaciones o mensajes privados.

Intercambiar mensajes constantemente con alguien escondiéndose o volteando el teléfono de una manera en la que la pareja no alcanze a ver.

Verse con una persona con la que se han hecho estas acciones, encima mentirle a tu pareja sobre dónde y con quién estás.

Esconder su relación en redes sociales, no presentar como pareja ante otras personas.

Mantener contacto con exparejas o amores platónicos en redes sociales, peor aún, intercambiar mensajes.

Seguir múltiples cuentas de contenido +18 tanto profesionales como personales.

Que tu pareja te prohíba seguir su cuenta en redes sociales.

Constante ghosting

El “amor Disney” y sus repercusiones

“¿El amor existe?”, pregunta Barby Juárez, preocupada. Pues sí, existe el amor, de muchas formas e infinitamente; sin embargo, estamos acostumbrados a pensar en el amor romántico que nos han presentado a lo largo de la vida. Se conoce como ‘el amor Disney’, pues es el mayor referente de crear la ilusión del amor como lo conocemos.

En las clásicas películas de Disney, se solía dar un gran valor al amor romántico y al concepto de enamorarse a primera vista. Mientras que los hombres se les ha inculcado la idea de que pueden seguir su camino sin preocuparse, ya que su pareja siempre estará ahí para respaldarlos, siempre y cuando cumplan con ciertos roles tradicionales, como cortejar, proveer y proteger a su pareja. Por otro lado, a la mujer se le presenta como alguien débil, sumisa, inocente, soñadora, que sacrificaba sus propios deseos y dependía de la figura masculina.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y las mujeres exigimos igualdad, los hombres comienzan a deconstruirse y la sociedad, en conjunto, aprende a marcar límites.

Es esencial poner límites por salud mental

Para los profesionales de la salud mental, los límites es de suma importancia para el autovalor, en cuanto a la relación, son la piedra angular que marca la pauta para las personas involucradas en un vínculo. Saber marcar una línea de transgresión a tu pareja es elemental, pues en caso de que la persona la cruce, sabrás que no ha tenido en cuenta tu sentir al actuar.

Saber decir qué sí y qué no permites en tu relación son habilidades fundamentales para mantener una salud mental y equilibrio emocional. Establecer límites saludables nos brinda una sensación de seguridad personal, nos permite sentirnos tranquilos, respetados y en paz.

Los límites reflejan cómo permitimos que los demás nos traten y cómo nos posicionamos ante el mundo. Cada límite que establecemos es una señal que enviamos a los demás sobre cómo deseamos ser tratados.

No dejes que te digan “tóxica” o “tóxico“. Estás en tu derecho de marcar límites y exigir respeto por parte de tu pareja. Aunque pareciera que es algo que no deberías tener que pedir en primera instancia, hay que expresarse claramente. Es triste, pero cierto que muchas personas no les importa cómo te harán sentir. Se recomienda buscar apoyo de expertos en salud mental para recibir ayuda en el proceso de sanación y comenzar a valorarte como persona.

Estos son los consejos de Wendy Guevara y Apio Quijano para comprender cómo una pareja puede ser infiel en redes sociales: