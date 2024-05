¿Madonna odió a Wendy Guevara? La influencer aclara si hubo desaire

¿Madonna odió a Wendy Guevara? Han circulado varios rumores de que la Reina del Pop no soportó a la influencer durante su tercer show en la Ciudad de México, realizado en el Palacio de los Deportes el pasado 23 de abril, tanto así que habría decidido excluirla de su video sobre México.

Y es que después de finalizar sus conciertos en el país, la cantante fue vista de fiesta con Alberto Guerra, aunado a que compartió en un resumen de su paso por México un agradecimiento a Salma Hayek, quien fue su última invitada, pero no hubo ni una sola foto de la ganadora de La Casa de los Famosos en sus redes sociales.

El hecho de que Wendy no figurara en el resumen de la artista, llevó a que muchos usuarios se burlaran de ella, ya que desde que se anunció que sería una de las invitadas estrellas, la gente mostró su descontento. Incluso después de su participación, se dijo que la intérprete de “Vogue” quedó tan disgustada con ella que despidió a la persona que la sugirió, o incluso que la misma influencer pagó para formar parte de su show.

Esta teoría también se fortaleció luego de que la cantante compartiera los momentos destacados de su evento en sus historias de Instagram, en los cuales la integrante de “Las Perdidas” tampoco estaba presente. Por lo que, muchos sus detractores tomaron esto como una confirmación de que la creadora de contenido no le cayó nada bien a Madonna.

Aunado a esto, se empezó a viralizar un video de un momento incómodo que vivió la influencer durante su participación, ya que había ingerido alcohol antes de subir para relajarse, lo que llevó a que la Reina del Pop la regañara y le pidiera que se sentara porque se había dejado llevar y andaba alborotada.

Sin embargo, la influencer salió a desmentir dichos rumores y se burló de la situación. Asimismo, le pidió a la gente que comenzó a esparcir estos rumores que soportara.

“Hay gente que se ataca bastante (…) Yo no tengo la culpa de que a ustedes no las hayan invitado a un concierto de Madonna. Ahora ya dicen que Madonna despidió a quien tuvo la idea de llevarme y que yo pagué 3 millones de dólares, no me acuerdo cuánto. Ni modo, les va a seguir tocando soportar”, dijo.