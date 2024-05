Wendy Guevara es criticada tras posar para revista por “exceso de photoshop”

Wendy Guevara ha sido criticada por su reciente participación en la revista internacional STYLÉCRUZE, debido al supuesto “exceso de Photoshop” utilizado en la influencer.

La creadora de contenido lució varios conjuntos para la sesión de fotos, desde un vestido negro con abertura en la espalda, un conjunto blanco, una minifalda negra, hasta un vestido negro. Compartió estas imágenes en sus redes sociales. Sin embargo, lo que más causó revuelo fue una imagen donde luce solo un pantalón tipo mezclilla con cuero y el torso descubierto, ya que muchos usuarios consideran que la cintura y figura esbelta que se le ve en las imágenes no son reales.

Por esta razón, las redes sociales se llenaron de comentarios de personas acusando a la revista de usar excesivamente retoque con la influencer leonesa, supuestamente por lo irreal que se ve.

“Un retoque más y me la convierten en la mismísima Lady Di”, “El Photoshop a todo lo que da”, “¡No engañen! Mucho Photoshop”, “Honestamente, no está así de cintura. Porque son extremos los editores”, “Le hicieron como a Karol G… le cambiaron todo el cuerpo y cara”, “Mana, la única manera de que te veas con cintura es muy linda la photo… que diga la foto”, “¡Así o más arreglada! Qué bárbaros, como dicen si se pierde no la van a identificar”, comentaron algunos.