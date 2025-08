Wendy Guevara demandará a influencer por difundir video íntimo

La creadora de contenido y conductora de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, advirtió que emprenderá acciones legales luego de que su video íntimo fuera compartido públicamente por el influencer Salvatore Gutierrez Angelo. La reacción de Wendy Guevara se dio luego de que el creador de contenido publicara un mensaje en la red social X (antes Twitter) diciendo:

“El protagonista del v1d3o de la Wendy”.

En respuesta directa, Wendy Guevara escribió:

“No puedes difundir ese material. Estamos. En demandas. Y te voy a reportar. Ala policía cibernética. Por la ley Olimpia.” (SIC).

La situación surge a raíz de un video íntimo que fue publicado brevemente desde su cuenta personal de Instagram durante la madrugada del domingo. Aunque el contenido fue eliminado poco después, rápidamente se volvió viral y colocó el nombre de Wendy Guevara entre las principales tendencias digitales en México.

La grabación mostraba imágenes privadas de la influencer en compañía de un joven. En declaraciones anteriores, Wendy Guevara afirmó que ya sospechaba que algo así sucedería, pues días antes había sido víctima de un asalto en el que le robaron su teléfono móvil, de donde presuntamente fue extraído el contenido.

A pesar de la exposición mediática, Wendy Guevara aseguró que continuará cumpliendo sus compromisos laborales. Mencionó que no siente vergüenza por lo ocurrido y que, tras el incidente, recibió respaldo total por parte de Televisa, empresa donde colabora actualmente como presentadora en La Casa de los Famosos.

Respecto a la reacción interna, la conductora explicó que no fue reprendida por la producción del programa. Según relató, sus superiores le dijeron que no era la primera figura pública en pasar por algo similar y le pidieron que no se sintiera protagonista del escándalo.

En otro momento, Wendy Guevara comparó su situación con la de Kim Kardashian, señalando: “Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, minimizando así el impacto emocional del evento y sugiriendo que es un fenómeno mediático que otras celebridades han enfrentado.

Inicialmente, Wendy Guevara había declarado que no tenía intención de presentar una demanda contra quien filtrara el material, al considerar que se trataba de una situación fuera de su control. Sin embargo, la difusión directa por parte de Salvatore Gutierrez Angelo provocó un cambio en su postura.

La influencer indicó que se acogerá a la Ley Olimpia, legislación mexicana que protege a las personas contra la violencia digital y la divulgación no consentida de material íntimo. Su mensaje a través de redes sociales dejó claro que tomará acciones legales para frenar la circulación del contenido.