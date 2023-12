Wendy Guevara, de influencer a presentadora de los Juegos Olímpicos de París

Wendy Guevara, la primera mujer trans en ganar un reality show en México, podría convertirse en la primera conductora trans de Televisa en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al parecer, a la influencer se le escapó la información durante una entrevista con el Escorpión Dorado, donde dijo que se iría a París en abril para grabar un “contenido bien padre”.

“Voy a seguir haciendo show, pero ahora poquitos, no me voy a llenar tanto de trabajo. Ahora tengo todo febrero lleno de carnavales. Después de carnavales descanso un porquito en marzo y con unos shows pequeñitos. Luego en abril me voy a París a grabar un contenido bien padre”, dijo Guevara.