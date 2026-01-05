Wendy Guevara presume foto con muy buena compañía ¿ha revelado la identidad de su novio?

La famosa influencer Wendy Guevara ha publicado en sus redes sociales una fotografía en donde presume que está de vacaciones en la bella ciudad de Mérida, Yucatán, y ha mostrado que ¡no está sola!

Apenas en noviembre Wendy Guevara reveló que tiene novio, sin embargo, no quiso revelar su identidad y desde entonces esto se ha vuelto un misterio en el mundo del espectáculo.

Han sido sus vacaciones de inicio del 2026 las que han levantado sospechas sobre si Wendy Guevara está de vacaciones con su nuevo novio, esto luego de que ella misma haya difundido una fotografía en sus redes sociales en donde muestra una fotografía acompañada por un hombre.

Lo que deja un poco en tela de juicio esta teoría es que en su publicación Wendy Guevara ha etiquetado en su publicación de Instagram a su misterioso acompañante como @joeles6, quien responde al nombre de Joel Echeverría, quien se presenta como manager, por lo que este encuentro podría tratarse de algo meramente laboral.

Wendy Guevara también ha señalado que ha descartado andar con parejas, quienes de inmediato le piden ayuda para hacer crecer sus redes sociales, pues dice solo buscan colgarse de su fama.

“Ahorita ya descubrí y aprendí que si ando con un hombre y luego luego me dice, quiero hacer mi canal de YouTube, me la agradeces porque quiere fama. Entonces ya me ha tocado varios de esos y mejor no quiero nada”, dijo Wendy Guevara en noviembre pasado.

¿Será que pronto Wendy Guevara comparta con sus fans quién es su actual novio?

