Wendy Guevara de la Casa de los Famosos reacciona tras video íntimo filtrado

Wendy Guevara enfrentará sin pausa sus compromisos laborales luego de la difusión de un video íntimo en redes sociales. La influencer y conductora de La Casa de los Famosos aseguró sentirse tranquila tras el incidente y confirmó que continuará con su trabajo en Televisa, empresa que le brindó respaldo tras los hechos.

El video fue publicado brevemente durante la madrugada del domingo desde su cuenta personal de Instagram. Aunque fue eliminado poco después, su contenido se volvió viral, colocando el nombre de Wendy Guevara entre las principales tendencias digitales a nivel nacional.

La grabación mostraba imágenes privadas en compañía de un joven. Según explicó la también influencer, ya sospechaba que algo así ocurriría, pues recientemente había sido víctima de un asalto en el que le robaron su teléfono celular, lo que derivó en la filtración del material.

Dentro de sus declaraciones, Wendy Guevara expresó que no siente vergüenza por el contenido difundido. Afirmó que el incidente no le resultó sorpresivo y que no alterará su rutina ni sus actividades profesionales.

Respecto a la reacción de la producción de La Casa de los Famosos, donde colabora como presentadora en galas especiales, mencionó que no recibió ninguna llamada de atención. Por el contrario, sus jefes en Televisa le mostraron comprensión, asegurándole que no era la primera figura pública en vivir una situación de este tipo.

La influencer hizo una comparación con el caso de Kim Kardashian, recordando que otras celebridades han atravesado polémicas similares. En ese contexto, destacó que continuará enfocada en su carrera mediática y que no dará importancia a los comentarios que circulen sobre el caso.

Aunque el tema generó múltiples reacciones en redes, Wendy Guevara aclaró que no tiene intención de presentar una denuncia legal contra la persona responsable de la filtración. Enfatizó que se trata de una situación fuera de su control, pero que no cambiará su actitud ante el trabajo.