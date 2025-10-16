Wendy Guevara se convierte en anfitriona oficial de la fiesta Wicked en México

Wendy Guevara y sus compañeras del colectivo Las Perdidas fueron anunciadas como anfitrionas oficiales de la fiesta temática de Wicked en México, parte de la campaña promocional de la secuela cinematográfica Wicked: Por Siempre.

La confirmación llegó mediante un video difundido por Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes invitaron en tono cómplice a Wendy, Paola Suárez y Karina Torres (integrantes de Las Perdidas):“Hola Wendy, Paola y Karina… esperamos que encuentren su camino pronto, porque chicas, necesitan su ayuda… su energía mágica… son perfectas para el trabajo.”

La fiesta será el 30 de octubre de 2025, bajo el nombre “Fiesta de Disfraces Mágica y Malvada”, aunque aún no se ha revelado el lugar exacto ni los protocolos para participar. Aunque no se asegura la presencia física de Ariana Grande o Cynthia Erivo durante el evento en México, el respaldo oficial de Universal Pictures y el vínculo mediático con las protagonistas del filme amplifican expectativas.

Para Wendy Guevara este rol no es incidental: detrás hay estrategia, visibilidad y expansión artística. Antes de este momento, ella ya protagonizaba una trayectoria de superación: originaria de León, Guanajuato, comenzó su ascenso con el fenómeno viral “Estamos perdidas” en 2017, que dio origen al colectivo Las Perdidas. En 2023 obtuvo otro hito al convertirse en la primera mujer trans en ganar un reality show con La Casa de los Famosos México. Este nuevo papel como anfitriona la coloca ahora en el epicentro de un lanzamiento internacional, aumentando su visibilidad global.

Este nombramiento refleja una tendencia creciente: las grandes producciones globales colaboran con influencers locales para fortalecer su alcance en mercados específicos. Además, el anuncio ha provocado reacciones entusiastas en redes sociales, donde seguidores celebran institucionalmente el reconocimiento de alguien que emergió desde lo digital.