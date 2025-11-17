¿Estás en la lista? WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares el 30 de noviembre

A partir del 30 de noviembre de 2025, la popular plataforma WhatsApp dejará de funcionar en una extensa variedad de teléfonos móviles. Esta medida importante afectará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas líderes como Apple, Samsung, Motorola y Sony.

Esta drástica exclusión se debe a que muchos equipos ya no cumplen con los requisitos mínimos técnicos y de seguridad exigidos por Meta. Desde esa fecha, WhatsApp solo será compatible con terminales que operen con Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, al igual que iPhones que utilicen como mínimo iOS 12.

El fin del soporte ocurre como respuesta a la necesidad de garantizar la seguridad y la eficiencia operativa del servicio en constante evolución. Las versiones obsoletas de los sistemas operativos no pueden ejecutar nuevas funciones esenciales, como la integración con inteligencia artificial, las llamadas de video en alta resolución o el cifrado avanzado de extremo a extremo.

¿Qué celulares dejarán de recibir soporte de WhatsApp?

La medida afecta a usuarios con hardware y software que han quedado rezagados. Si su dispositivo se encuentra en esta lista, o no puede actualizarse al sistema operativo mínimo requerido:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Apple (iPhone)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otros Fabricantes

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto E (2014)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

Si tu teléfono está en esta lista o tiene una versión de sistema operativo inferior a las requeridas, Meta recomienda actualizar el software o migrar a un dispositivo más nuevo.