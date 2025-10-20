WhatsApp dejará de actualizarse en estos celulares, ¿te quedarás sin nuevas funciones?
WhatsApp anunció una fecha crucial que debe encender las alarmas entre ciertos usuarios: el 1 de noviembre de 2025. A partir de ese día, la plataforma comenzará a retirar el soporte y las actualizaciones futuras para una serie de dispositivos móviles considerados obsoletos.
Esta medida es parte de una práctica continua de Meta para admitir dispositivos más recientes y mantenerse al día con los avances tecnológicos. La compañía necesita actualizarse constantemente en cuestiones de interfaz, seguridad y otros aspectos esenciales para el funcionamiento de la app.
Es fundamental aclarar que la aplicación no dejará de funcionar inmediatamente en los celulares incluidos en la lista de descontinuación. Sin embargo, estos equipos ya no tendrán acceso a las nuevas funciones de seguridad o las mejoras que se lancen después de la fecha establecida.
¿Qué celulares dejarán de tener actualizaciones de WhatsApp?
La medida de WhatsApp incluye dispositivos con sistemas operativos Android y Apple. La restricción se aplica a todos los equipos que operen con iOS 15 y versiones anteriores, y a softwares Android previos a la versión 5.03:
Equipos Apple (iOS 15 y versiones anteriores)
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone SE (primera generación)
- iPhone 6 (si no se ha actualizado después de iOS 12)
Equipos Android (Versiones anteriores a 5.0)
- HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601
- Huawei: Ascend D2
- LG: Optimus G, Nexus 4 y G2 Mini
- Motorola: Moto G (primera generación) y Droid Razr HD
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2
Si tu celular se encuentra en esta lista, es aconsejable adquirir un modelo más reciente si deseas seguir utilizando WhatsApp con todas sus funciones y protecciones actualizadas.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO