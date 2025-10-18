¡WhatsApp evoluciona! Ya puedes escanear documentos PDF, te decimos cómo

La aplicación de mensajería más popular en México, WhatsApp, ha dado un salto significativo en productividad al integrar una nueva función nativa para escanear documentos directamente dentro de la plataforma.

Esta herramienta, disponible en las versiones más recientes para Android y iOS, permite digitalizar, editar y enviar archivos en formato PDF sin recurrir a aplicaciones de terceros. Aunque la funcionalidad agiliza el flujo de trabajo, especialistas en ciberseguridad urgen a la precaución sobre qué tipo de información sensible se debe compartir por esta vía.

Esta integración responde a la continua expansión de WhatsApp más allá de la mensajería instantánea y se justifica por la demanda de herramientas eficientes en el manejo de archivos.

En su más reciente actualización, WhatsApp no solo ha incorporado esta funcionalidad de escaneo de PDF, sino que también presentó mejoras en la creatividad potenciadas por Meta AI y la capacidad de compartir Live Photos o fotografías con movimiento.

Paso a paso para escanear PDF en WhasApp

Para hacer uso de esta herramienta de digitalización, los usuarios de WhatsApp deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a cualquier conversación y pulsar el ícono de adjuntar archivo (el clip). Posteriormente, se selecciona la opción “Documento” y aparecerá la nueva función “Escanear documento”. Una vez activada, la cámara se comporta en modo escáner: solo hay que apuntar al papel deseado y la aplicación se encargará del resto.

El nuevo sistema de escaneo de PDF implementado por WhatsApp es notablemente eficiente. La app ajusta automáticamente los bordes del papel, logrando un recorte limpio y profesional que minimiza las imperfecciones de una fotografía tradicional.

Una característica clave es que el usuario puede escanear múltiples páginas consecutivamente para consolidarlas todas en un solo archivo PDF. Una vez digitalizado, el documento puede ser enviado instantáneamente o guardado en una conversación personal para conservarlo.