Bad Bunny lanza ‘Where She Goes’ y sorprende con participación de Ronaldinho en su videoclip

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa deslumbrando con su versatilidad musical al lanzar su más reciente canción titulada ‘Where She Goes‘, pero quizá no reconoces de dónde viene la propuesta musical que nos trae con esta nueva entrega.

Anteriormente ya hablamos sobre algunos aspectos de la canción como el hecho de que quizá está dirigida a Kendall Jenner, ya que se ha rumorado que ambas celebridades han estado saliendo con intenciones románticas, pero aquí hay otras características que quizá notaste en el video musical.

En este nuevo sencillo, Bad Bunny se aventura en el género del Jersey Club y muestra una vez más su habilidad para explorar diferentes estilos musicales.

Aunque el título está en inglés, la letra de la canción es interpretada en español, lo cual resalta la conexión del artista con sus raíces.

‘Where She Goes’ es un videoclip surrealista y repleto de colaboraciones especiales

En el videoclip fue dirigido por Stillz, que nos ha dado una nueva perspectiva de Bad Bunny, luciendo un aspecto rústico y portando una hebilla vaquera mientras se pasea en un Rolls Royce clásico.

El video nos transporta a diversos escenarios, desde la cima de un árbol en medio del desierto hasta una vibrante escena estilo Burning Man, donde una multitud se reúne alrededor de una fogata.

Entre los invitados especiales que hacen apariciones destacadas se encuentra el legendario futbolista brasileño Ronaldinho, así como los reconocidos artistas Frank Ocean, Lil Uzi Vert, Dominic Fike y Sabrina Lada, entre otros.

En este sentido, la aparición de Lil Uzi Vert fue una muy buena elección, ya que su hit Just Wanna Rock fue una pieza clave en 2022 para darle promoción al Jersey club.

La evolución artística de Bad Bunny y el impacto de ‘Where She Goes’

Con ‘Where She Goes’, Bad Bunny continúa rompiendo barreras y expandiendo los límites de la música latina al adoptar el sonido característico de la costa Este de Estados Unidos.

El Jersey Club, es un género que se originó en Newark, Jersey, a principios de este milenio, y este 2023 ha encontrado en Bad Bunny un nuevo y poderoso exponente que fusiona sus raíces latinas con la frescura y energía de este estilo musical en ascenso.

La canción, que aborda un encuentro pasional con una mujer, plantea interrogantes sobre si esa chica ha olvidado al conejo malo. Con una letra explícita y emotiva, Bad Bunny nos sumerge en un viaje lleno de emociones y nos invita a repetir la experiencia.

‘Where She Goes’ es un testimonio más de la creatividad y talento innegable de Bad Bunny, quien sigue sorprendiendo a sus fans con su música audaz y auténtica. Este nuevo lanzamiento promete conquistar los listados de éxitos y reafirmar a Bad Bunny como uno de los artistas más influyentes de la industria musical actual.

Sobra decir que su forma intrépida de traernos nuevas piezas musicales le ha otorgado la dicha de ser el primer artista de habla hispana en encabezar el festival Coachella.