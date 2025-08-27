Entre lirio, la “Widoo choyera” lidera el rescate del Estero Josefino

Tras varios meses de espera, autoridades de Los Cabos comenzaron con las labores de rescate del Estero Josefino, afectado por una invasión de lirio acuático y lechuguilla, dos especies invasoras que han cubierto gran parte del cuerpo de agua en uno de los humedales más importantes de Baja California Sur.

Aunque aún no llega la widoo oficial —una máquina especializada adquirida para atender la emergencia—, el Ayuntamiento de Los Cabos, junto con vecinos colindantes, ha iniciado el retiro del lirio utilizando maquinaria pesada prestada, bajo los lineamientos del Plan de Manejo del Estero y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Entre el equipo destaca un Telehandler articulado, apodado por la comunidad como la “Widoo choyera”, capaz de alcanzar áreas de difícil acceso gracias a su brazo mecánico, y extraer grandes cantidades de vegetación invasora. Así lo explicó Jorge Armando López Espinoza, director de Recursos Naturales y Vida Silvestre.

“Nos urgía empezar a trabajar. El cuerpo de agua dulce estaba prácticamente cubierto. Con estas acciones, ya comienzan a verse zonas limpias. La instrucción del alcalde ha sido clara: sumar todos los esfuerzos posibles para rescatar el estero”, señaló López Espinoza.

Con apoyo de retroexcavadoras y dompes de empresas privadas, ya se han retirado más de 140 toneladas de lirio y lechuguilla. El material extraído será sometido a un proceso de secado y quema controlada, conforme a las normas ambientales.

“Agradecer a la IP, ya que nosotros hemos solicitado el apoyo de todo la iniciativa privada que se quiera sumar, todos son bienvenidos principalmente que tengan ganas de apoyarnos. Grupo Questro, Puerto Los Cabos y otra empresa que son vecinos colindantes de la zona nos están apoyando”, agregó el funcionario.

Aunque la limpieza se mantendrá de forma permanente, las autoridades reconocen que la solución de fondo dependerá de la llegada de la widoo, la cual permitirá agilizar el saneamiento del estero y frenar su deterioro progresivo.

