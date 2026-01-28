Caso Widoo: Ayuntamiento de Los Cabos turna irregularidades al Tribunal de Justicia Administrativa

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Contraloría Municipal, turnó formalmente al Tribunal de Justicia Administrativa el expediente por las irregularidades detectadas en la compra de la maquinaria Widoo, con el objetivo de que se determinen responsabilidades administrativas, posibles sanciones y, en su caso, el resarcimiento económico al erario municipal.

El contralor municipal, Alejandro Fernández Briseño, informó que, tras concluir las auditorías internas, el expediente quedó debidamente integrado para que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa evalúen el grado de afectación al erario del municipio de Los Cabos y emitan una resolución conforme a la ley.

La investigación del caso Widoo se originó a partir de anomalías detectadas desde el inicio de la actual administración, relacionadas con el proceso de adquisición de la maquinaria Widoo. De acuerdo con la Contraloría Municipal de Los Cabos, el procedimiento cumplió con todas las etapas de revisión administrativa y financiera.

“El tema de la Widoo fue señalado desde el inicio de la administración por posibles irregularidades administrativas. La Contraloría realizó la investigación correspondiente y turnó el caso al Tribunal de Justicia Administrativa, que será quien determine las sanciones. Nosotros no podemos asegurar una indemnización, ya que eso depende estrictamente de lo que establezca la ley”, señaló Fernández Briseño.

LEE MÁS: Refuerzan limpieza y avanzan en reubicación de planta para recuperar el Estero de San José …

Respecto a las posibles sanciones, el funcionario explicó que el Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con un amplio margen de resolución, que puede incluir desde inhabilitaciones para participar en licitaciones públicas, hasta el pago o reintegro de recursos públicos que no hayan sido debidamente justificados.

La compra de la maquinaria Widoo se llevó a cabo durante la pasada administración municipal, a través del Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, y fue autorizada en julio de 2013. El objetivo de esta maquinaria era atender la problemática de especies invasoras en el estero josefino, específicamente en su espejo de agua.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO