WiFi 8: La nueva era inalámbrica que cambiará tu conexión a Internet

El nuevo estándar WiFi 8 está en desarrollo y se perfila como uno de los avances más ambiciosos en conectividad inalámbrica.

Con velocidades que podrían superar los 100 Gbps, menor consumo energético y una cobertura más estable, esta tecnología transformará la forma en que navegamos, jugamos y trabajamos en línea.

La evolución del WiFi ha sido constante y necesaria. Desde el WiFi 6, que mejoró la eficiencia en entornos con muchos dispositivos, hasta el WiFi 7, que expandió el ancho de banda para soportar mayores velocidades, cada generación ha eliminado límites técnicos.

Ahora, el WiFi 8 busca combinar velocidad, estabilidad e inteligencia, adaptándose a los nuevos entornos digitales, desde hogares conectados hasta ciudades inteligentes e industrias automatizadas.

¿Qué trae de nuevo el WiFi 8?

Antes de entrar en detalles técnicos, vale la pena entender el objetivo de esta nueva generación: crear un WiFi más veloz, más eficiente y más consciente del entorno. Esto significa que no solo será una mejora en cifras de velocidad, sino una transformación completa en la forma en que nuestros dispositivos se comunican entre sí.

A continuación, repasamos las principales innovaciones que marcarán la llegada del WiFi 8:

Triple banda y mejor cobertura: El WiFi 8 operará en 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz al mismo tiempo, ofreciendo señal más estable y rápida incluso con obstáculos o a larga distancia.

Velocidades de hasta 100 Gbps: Será diez veces más veloz que WiFi 7 , ideal para streaming 8K, videojuegos en la nube, realidad aumentada y descargas casi instantáneas.

Menor consumo y menos interferencias: Coordinará mejor con tecnologías como Bluetooth y UWB , reduciendo interferencias y uso energético, perfecto para dispositivos IoT y wearables.

Mejor rendimiento en zonas de baja señal: Optimizará la conectividad en áreas rurales o saturadas , garantizando una señal estable y confiable incluso en condiciones adversas.

Preparado para el futuro digital: Diseñado para redes industriales, vehículos conectados y fábricas inteligentes , donde la baja latencia y la precisión son esenciales.

¿Cuándo llegará WiFi 8 al mercado?

El desarrollo comenzó en 2022 bajo el proyecto UHR (Ultra High Rate). La WiFi Alliance planea certificarlo entre 2028 y 2029.



Tras su aprobación, los fabricantes lanzarán routers y dispositivos compatibles, dando paso a su adopción comercial global hacia el final de la década.

El WiFi 8 representa un salto hacia una conectividad más rápida, eficiente y confiable. Aunque aún faltan algunos años para su llegada, será clave para impulsar la próxima generación de dispositivos inteligentes, industrias automatizadas y redes urbanas.