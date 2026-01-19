X en la frente prepara festival de música con bandas locales y nacionales en La Paz, Baja California Sur

X en la frente, colectivo independiente enfocado en descentralizar la cultura y fortalecer la escena musical alternativa, prepara XENLAFRENTE el festival, el cual se realizará el 11 de abril de 2026, con ubicación secreta en La Paz, Baja California Sur.

El colectivo debutó el 22 de noviembre de 2025 con su primer evento, reuniendo a bandas como Unperro Andaluz, The Murdans y Necromorfo, logrando una respuesta positiva por parte de los habitantes de la ciudad interesados en propuestas musicales independientes provenientes tanto del interior del estado como del exterior del país.

Como parte de su actividad previa al festival, X en la frente realizará su primer evento del 2026 el próximo 21 de febrero en Bar de Cortés, contando con la participación de Segundos Auxilios, banda invitada proveniente de la Ciudad de México, junto a las bandas locales Knull, Karnal Devastation y Vlamida Sex. Este evento marca el arranque del año para el colectivo y refuerza su intención de mantener una programación constante que conecte proyectos locales con propuestas foráneas.

Tras el éxito de su primera edición, X en la frente regresa ahora con un festival que, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, contará con la participación de 12 bandas, integradas tanto por proyectos locales de La Paz, BCS, como por agrupaciones de distintas ciudades de la República Mexicana.

Entre los primeros artistas confirmados se encuentran Duck Fizz, banda originaria de Guadalajara con raíces paceñas; Luego Luego, desde Tijuana, Baja California; y Ven y Mira, provenientes del Estado de México, además de otras cinco bandas foráneas y dos bandas locales que serán anunciadas próximamente a través de sus redes sociales.

Una búsqueda de descentralizar la cultura

Tras un periodo de aparente desconexión con la música local y los circuitos independientes, X en la frente surge como una propuesta que busca reactivar el interés por la escena alternativa y romper con la sensación de lejanía que muchas veces se vive desde la península. A través de su curaduría musical y la llegada de proyectos de distintas partes del país, el colectivo apuesta por volver a conectar a La Paz con el panorama nacional, recordando que, pese a su ubicación geográfica, se trata de una ciudad con una riqueza cultural y estética única, capaz de albergar y fortalecer propuestas musicales de gran valor.

Con este festival y sus eventos previos, X en la frente reafirma su compromiso por impulsar la música independiente y ampliar el acceso a propuestas culturales fuera de los circuitos tradicionales, posicionando a Baja California Sur dentro del mapa alternativo nacional.

Los boletos están disponibles en Passline, con un precio de $350 mxn la preventa y $450 mxn el día del evento.

Compra tus boletos aquí: XENLAFRENTE el festival