Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 14 de Enero, 2026
HomeInternacionalX vuelve a estar disponible en Venezuela tras meses de bloqueo por orden de Nicolás Maduro
Internacional

X vuelve a estar disponible en Venezuela tras meses de bloqueo por orden de Nicolás Maduro

Tras más de un año de restricciones, usuarios en Venezuela reportan que la red social X, de Elon Musk, ya es accesible sin necesidad de usar redes VPN
14 enero, 2026
0
6
X vuelve a estar accesible en Venezuela: Fin al bloqueo de Maduro

Imagen generada con IA

Ciudadanos venezolanos reportaron este miércoles el restablecimiento del acceso libre a la red social X (antes Twitter), después de que la plataforma hubiera estado bloqueada en Venezuela desde agosto de 2024 por orden del entonces presidente Nicolás Maduro, según múltiples reportes y verificaciones técnicas en redes y sitios de noticias.

Usuarios en todo el país confirmaron que X carga contenidos y permite publicaciones sin necesidad de herramientas de navegación privada como VPN, lo que representa un cambio sustancial respecto al año previo, cuando el acceso estaba restringido y muchos solo podían ingresar mediante redes privadas virtuales.

Libertad de expresión y antecedentes del conflicto Musk-Maduro

El bloqueo original fue ordenado en agosto de 2024, tras una polémica elección presidencial en julio de ese año, cuando Maduro acusó a Elon Musk, propietario de X, de promover “odio” y desestabilizar la política venezolana, y extendió la suspensión más allá de los diez días iniciales que había anunciado.

La reapertura de la red social fue constatada en diversas operadoras de telecomunicaciones y plataformas de internet dentro de Venezuela, donde además **altos funcionarios como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello han publicado mensajes celebrando la disponibilidad de X como un canal de comunicación directo con la población.

Organizaciones de derechos digitales y usuarios han celebrado el regreso de la plataforma, ya que X había sido una de las principales vías de acceso a información y debate público en el país sudamericano, especialmente en momentos de crisis política y social.

Este restablecimiento ocurre en un contexto de reconfiguración de la escena política venezolana tras recientes cambios de liderazgo, y algunos analistas lo interpretan como un gesto hacia la normalización de libertades digitales y la comunicación directa entre ciudadanos, autoridades y el mundo exterior.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasElon MuskNicolás MaduroVenezuela
Articulo anterior

Hallan tres fosas clandestinas con cuatro osamentas en carretera Cd. Constitución–La Paz

Siguiente articulo

Irán amenaza con atacar bases de Estados Unidos si hay intervención