X vuelve a estar disponible en Venezuela tras meses de bloqueo por orden de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos reportaron este miércoles el restablecimiento del acceso libre a la red social X (antes Twitter), después de que la plataforma hubiera estado bloqueada en Venezuela desde agosto de 2024 por orden del entonces presidente Nicolás Maduro, según múltiples reportes y verificaciones técnicas en redes y sitios de noticias.

Usuarios en todo el país confirmaron que X carga contenidos y permite publicaciones sin necesidad de herramientas de navegación privada como VPN, lo que representa un cambio sustancial respecto al año previo, cuando el acceso estaba restringido y muchos solo podían ingresar mediante redes privadas virtuales.

Libertad de expresión y antecedentes del conflicto Musk-Maduro

El bloqueo original fue ordenado en agosto de 2024, tras una polémica elección presidencial en julio de ese año, cuando Maduro acusó a Elon Musk, propietario de X, de promover “odio” y desestabilizar la política venezolana, y extendió la suspensión más allá de los diez días iniciales que había anunciado.

La reapertura de la red social fue constatada en diversas operadoras de telecomunicaciones y plataformas de internet dentro de Venezuela, donde además **altos funcionarios como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello han publicado mensajes celebrando la disponibilidad de X como un canal de comunicación directo con la población.

Organizaciones de derechos digitales y usuarios han celebrado el regreso de la plataforma, ya que X había sido una de las principales vías de acceso a información y debate público en el país sudamericano, especialmente en momentos de crisis política y social.

Este restablecimiento ocurre en un contexto de reconfiguración de la escena política venezolana tras recientes cambios de liderazgo, y algunos analistas lo interpretan como un gesto hacia la normalización de libertades digitales y la comunicación directa entre ciudadanos, autoridades y el mundo exterior.

