Xava Drago, vocalista de Coda, se despide de sus seguidores y familiares

El cantante mexicano Xava Drago, reconocido por ser el vocalista de la agrupación Coda, anunció a través de sus redes sociales que se despide de sus seguidores, familiares y compañeros de la industria musical. El músico explicó que, tras meses de lucha, sus médicos determinaron que ya no existen opciones para continuar con su tratamiento contra el cáncer.

En un mensaje publicado en Instagram, el intérprete señaló que “los tratamientos no funcionaron y sus doctores ya no podían hacer nada más por él”, convirtiendo así su publicación en una emotiva carta de despedida para todos aquellos que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Xava Drago dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo apoyaron en los momentos más difíciles. Mencionó a su padre, hermanas, sobrinos y a las personas cercanas que lo acompañaron, así como a su equipo de trabajo, managers, promotores y compañeros artistas. También expresó especial gratitud a sus fans, quienes —según dijo— “siempre se portaron como unos ángeles” y le brindaron fuerza durante sus últimos meses.

El cantante adelantó que pronto sus seguidores podrán escuchar material que grabó recientemente, considerándolo su regalo final para quienes lo han seguido por décadas. Para él, esta música representa una forma de dejar una parte de sí después de su partida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Xava Coda (@xavacoda)

El año pasado, Xava Drago reveló públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de estómago. Desde entonces, compartió en redes sociales el proceso de su tratamiento, incluyendo un video reciente en el que agradeció por los homenajes y las donaciones que recibió para costear sus medicamentos y atención médica.

A lo largo de su trayectoria como vocalista y músico, Xava Drago se consolidó como una de las voces más representativas del rock en español de los años 90, llevando a Coda a escenarios nacionales e internacionales. Su carisma y entrega en el escenario lo convirtieron en un referente para varias generaciones de seguidores del género.

En su mensaje, el cantante reiteró que lo más valioso que se lleva es el cariño de la gente y el apoyo incondicional que le brindaron durante su carrera y su lucha contra la enfermedad. “Lo único que me queda es decirles gracias infinitas”, escribió, dejando claro que su legado va más allá de la música.