Llegó la Xbox ROG Ally, ¿dónde comprarla en México al mejor precio?

La Xbox ROG Ally ha llegado a México como la consola portátil definitiva para gamers que buscan potencia, movilidad y acceso a Xbox Game Pass.

Esta colaboración entre Microsoft y ASUS ROG promete rendimiento de alto nivel con precios competitivos en tiendas como Mercado Libre, Amazon y Coppel.

Si estás buscando dónde comprar la Xbox ROG Ally barata, con ofertas, promociones y pagos a meses sin intereses (MSI), aquí te detallamos las opciones más viables.

¿Qué es la Xbox ROG Ally?

La Xbox ROG Ally irrumpe en el mercado mexicano como una consola portátil de vanguardia, fusionando la experiencia Xbox con el hardware premium de ASUS Republic of Gamers.

Disponible desde 16 de octubre de 2025, este dispositivo ofrece jugabilidad fluida hasta 120 fps en su pantalla de 7 pulgadas Full HD, ideal para títulos de Xbox Game Pass en movimiento.

¿Dónde es la mejor opción para comprar la Xbox ROG Ally?

Mercado Libre destaca por sus descuentos exclusivos, cupones y facilidades de pago MSI que pueden reducir el costo final significativamente. Por ejemplo, en la listing oficial de la Xbox ROG Ally blanca (512 GB), además del precio competitivo de $12,799 MXN, puedes acceder a 12-24 meses sin intereses.

Lo que facilita la adquisición sin impacto inmediato en tu bolsillo. Si optas por la ROG Ally X, las variantes a 19,999 pesos incluyen envío gratis y posibles reembolsos, superando a otras tiendas en valor total.

Comparativa de precios: ¿dónde sale más barata la Xbox ROG Ally?

Para ayudarte a decidir dónde comprar la Xbox ROG Ally con las mejores ofertas en México, aquí una tabla comparativa de precios base y beneficios clave:

Tienda ROG Ally (512 GB) ROG Ally X (1 TB) Ofertas destacadas Mercado Libre 12,799 MXN 19,999 MXN Cupones hasta 25% off, 24 MSI, envío gratis Amazon México 12,499 MXN 19,999 MXN MSI disponibles, Prime envío rápido Coppel 12,499 MXN 19,999 MXN Hasta 12 MSI, recolección en tienda Palacio de Hierro N/A 19,997 MXN MSI, pero sin descuentos agresivos Liverpool/Sears 12,999 MXN 19,999 MXN MSI, opciones de financiamiento

Esta tabla resalta cómo Mercado Libre no solo compite en precio base, sino que lo supera con promociones exclusivas. Como descuentos por app o cupones para compras superiores a cierto monto, ideales para gamers que buscan maximizar ahorros en tecnología.