¿Otra vez? Xbox Series X|S sube de precio en Estados Unidos

Microsoft anunció un nuevo y significativo aumento en el precio de sus consolas Xbox Series X y Series S, una medida que afectará exclusivamente al mercado de Estados Unidos a partir del próximo 3 de octubre.

La compañía justifica esta decisión por un “entorno macroeconómico desafiante”, directamente relacionado con las tarifas impuestas a productos importados desde China y otros países asiáticos, donde se manufacturan la mayoría de los componentes.

Este es el segundo incremento que la empresa aplica en el año, lo que sitúa a la consola insignia, la Xbox Series X, en un alza de 50 dólares sobre su costo anterior.

¿Cuánto costarán las consolas Xbox Series X|S?

El incremento de las consolas Xbox son desiguales y varía según el modelo, con aumentos desde los 20 hasta los 70 dólares. Los costos finales serán los siguientes:

Xbox Series S (512 GB): 399,99 dólares (antes 379,99 dólares)

Xbox Series S (1 TB): 449,99 dólares (antes 429,99 dólares)

Xbox Series X Digital: 599,99 dólares (antes 549,99 dólares)

Xbox Series X: 649,99 dólares (antes 599,99 dólares)

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition: 799,99 dólares (antes 729,99 dólares)

Es importante destacar que, por ahora, los accesorios como controles y auriculares oficiales no sufrirán cambios en su precio.

Reacciones de la comunidad gamer

La respuesta de la comunidad gamer no se hizo esperar, con expresiones de frustración en foros como Reddit y la red social X (Anteriormente Twitter), donde muchos calificaron de “ridículo” el nuevo precio para la Series X.

Ante el descontento, algunos usuarios consideran esperar ofertas o paquetes especiales para mitigar el impacto en sus finanzas.