¿Buscas un teléfono barato con gran batería y pantalla gigante? El Xiaomi Poco C71 es tu opción ideal

Si estás en la caza de un teléfono barato que no sacrifique rendimiento básico, el Xiaomi Poco C71 puede ser lo que estés buscando, con 64 GB ROM y 3 GB RAM se posiciona como una joya accesible en Mercado Libre.

Lanzado recientemente por la submarca POCO de Xiaomi, este dispositivo de entrada ha sido rebajado drásticamente desde su debut, pasando a solo $1,217 MXN gracias a una promoción exclusiva en la plataforma.

Esta oferta no es solo un descuento temporal, pues incluye envíos gratuitos a todo México, garantía de devolución y la flexibilidad de Mercado Pago para fraccionar el pago sin intereses.

¿Qué especificaciones tiene el Xiaomi Poco C71?

En un contexto donde los celulares económicos suelen comprometer en batería o pantalla, el Xiaomi Poco C71 destaca por su equilibrio.

Equipado con un procesador Unisoc T7250 eficiente para tareas diarias, soporta multitarea fluida incluso con apps como WhatsApp, TikTok o Netflix abiertas simultáneamente. Y no solo queda ahí, pues cuenta:

Pantalla inmersiva: 6.88 pulgadas HD+ con tasa de refresco de 120 Hz para scrolls suaves y videos nítidos.

Rendimiento versátil: 3 GB RAM + 3 GB expandible (hasta 8 GB total), 64 GB de almacenamiento ampliable vía microSD.

Cámaras prácticas: Principal de 32 MP para fotos diurnas claras y frontal de 8 MP para selfies y videollamadas.

Autonomía épica: Batería de 5,200 mAh que dura hasta dos días con uso moderado, con carga rápida de 10W.

Extras útiles: Lector de huellas lateral, Android 14 con MIUI para actualizaciones seguras y dual SIM para separar trabajo y personal.

Los primeros compradores lo elogian por su rendimiento ágil para el precio, superando las 500 unidades vendidas en las primeras semanas.

¿Por qué aprovechar la oferta del Xiaomi Poco C71?

Lo que eleva al Xiaomi Poco C71 por encima de competidores es la integración con Mercado Libre. La promoción actual lo deja en $1,217 MXN, bajado de su precio original de $1,551 MXN – un ahorro del 21% que lo convierte en la mejor opción económica del segmento.

Puedes pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes como Banamex, BBVA o Santander vía Mercado Pago. Por ejemplo, en 6 MSI saldrían solo $203 MXN mensuales, sin comisiones ocultas.

Modelo Precio (MXN) Batería (mAh) RAM Por qué Poco C71 es mejor Poco C71 1,217 5,200 3 GB (exp. 8 GB) Más batería y RAM expandible a precio imbatible Moto G04 1,799 5,000 4 GB 32% más barato, con pantalla más grande (6.88″) Samsung A05 1,899 5,000 4 GB Ahorro de $682, igual batería pero con MSI más flexibles

En resumen, si buscas un teléfono barato con toques premium, el Xiaomi Poco C71 no es solo una compra impulsiva: es una inversión inteligente para presupuestos ajustados.