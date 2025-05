La mexicana Ximena Arias-Cristóbal, al borde de la deportación tras un error policial

El 5 de mayo del 2025, la mexicana Ximena Arias-Cristóbal conducía en Estados Unidos cuando fue detenida por supuestamente cruzar un semáforo en rojo. La joven, de 19 años, no portaba una licencia de conducir válida y fue arrestada. Días después, la policía reconoció que el cruce indebido no fue cometido por ella. Pero el daño ya estaba hecho: Ximena fue transferida a un centro de detención migratoria y ahora enfrenta la deportación.

El arresto ocurrió apenas dos semanas después de que su padre, Francisco Arias Tovar, fuera detenido por una infracción de tráfico menor. Ambos, sin antecedentes penales, permanecen recluidos en el centro de detención Stewart, en Lumpkin, como resultado de un acuerdo local que permite a la policía compartir información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según informaron autoridades de Dalton, Georgia, una revisión de video confirmó que los agentes confundieron el vehículo. “Detuvimos el automóvil equivocado”, admitió el subjefe de policía Chris Crosser. Pero ese reconocimiento no ha frenado el proceso de deportación que enfrenta la joven, quien llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía apenas cuatro años.

Ximena Arias-Cristóbal nunca fue elegible para DACA (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), y, pese a haber crecido en Georgia, no tiene vías legales claras para regularizar su situación. Acababa de iniciar sus estudios universitarios y trabajaba como niñera para una familia local que ahora lidera una campaña de recaudación de fondos en su nombre. La iniciativa ha reunido más de 80 mil dólares y ha sido respaldada por más de dos mil personas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la detención alegando que tanto ella como su padre han permanecido en el país sin autorización. En un mensaje publicado en redes sociales, la agencia sugirió que podrían “regresar juntos a México” y los invitó a usar una aplicación oficial para iniciar un proceso de “autodeportación”.

12-year-old Aurora says she is living in fear after her 19-year-old sister was detained by ICE in Georgia, despite the traffic charges that led to her arrest being dismissed. Aurora’s sister, Ximena Arias Cristobal, is a college student who was brought to the U.S. from Mexico at… pic.twitter.com/Rz9cvtMb0J

— CBS News (@CBSNews) May 15, 2025