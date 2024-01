Xóchitl Gálvez cuestiona falta de avances en construcción de desalinizadora en Los Cabos

La precandidata de la coalición Fuerza por México, Xóchitl Gálvez, realizó una visita a Los Cabos, durante la cual sostuvo una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México. En este encuentro, se abordaron temas prioritarios tanto para el municipio de Los Cabos como para Baja California Sur en general, destacando cuestiones fundamentales como el suministro de agua potable, el acceso a energía eléctrica, la movilidad urbana, la regularización de la tenencia de la tierra y la problemática de la violencia familiar.

Durante la entrevista, Gálvez expresó su interés en proporcionar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta la región. Se refirió a su experiencia trabajando en áreas con migrantes indígenas en San José del Cabo, donde se encontró con colonias sin acceso a agua potable y asentamientos irregulares, principalmente de personas provenientes de Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

Gálvez destacó la importancia de abordar temas cruciales como la regularización de la tierra y la mejora de servicios urbanos, especialmente el suministro de agua potable. Subrayó la viabilidad de soluciones como la regularización de la tierra y la reorientación de arroyos para ampliar la reserva territorial y mejorar la viabilidad de la región.

“Poderle plantear a la gente de esta región soluciones de vida. Yo aquí trabajé en la zonas de migrantes indígenas, en San José del Cabo, había varias colonias que no tenían agua potable, que tenían asentamientos irregulares, que venían de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Mucha gente viene migrando de sus pueblos porque aquí hay trabajo, porque aquí hay oportunidades, obviamente no hay tierra, no hay casa, cambian unas cosas por otras y yo si creo que se le pueden dar una solución a los grandes temas que tiene esta región. Una regularizar la tierra, creo que si es factible, reconducir algunos arroyos que le permitirían dar mayor viabilidad para tener mas reserva territorial”.